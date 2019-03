Carnavalisten gingen samen aanvaller te lijf: “Een Aalstenaar moet zijn stad beschermen”

Aalst - De aanvaller van de carnavalsstoet in Aalst zorgde even voor paniek toen omstaanders begonnen te vrezen voor explosieven in de wagen, maar de man kon, mede dankzij de Aalstenaren zelf, snel overmeesterd worden. De bestuurder bleek in het bezit geweest te zijn van een baseball bat en verschillende messen, van explosieven was gelukkig geen sprake.

Rond 18.50 uur kreeg de politie melding dat een onbekende personenwagen was opgedoken op het parcours van de carnavalsstoet in Aalst, ter hoogte van de Zonnestraat en Houtmarkt. De wagen bleek afgedekte nummerplaten te hebben en wekte daarom meteen argwaan in de afgesloten feestzone. De wagen stopte en bestuurder wilde met een baseball bat omstaanders te lijf gaan.

Dat was echter buiten de Aalstenaren zelf gerekend, die de man bekogelden met alles wat ze maar konden vinden. Etienne (video bovenaan) hield zich nog even afzijdig, want hij had een ander plan: “Ik dacht, ik ga proberen de sleutels van zijn auto te pakken, dan kan hij met die auto dus niet meer weg.” Wat Etienne toen nog niet wist, was dat er naast hem een agent in burger stond. Die vroeg de man om te helpen de aanvaller te overmeesteren.

Etienne en de agent legden de man op de grond, waarop agenten van het team ORCO (Ondersteuningscapaciteit voor Risicovolle en Complexe Operaties) de man overmeesterden, en de sleutels van de wagen in beslag namen. “Onze politiediensten zijn massaal aanwezig tijdens carnaval en konden dus meteen kordaat ingrijpen”, aldus burgemeester Christoph D’Haese.

Ooggetuige over auto-incident: “Auto kwam aan hoge snelheid aangereden, mensen waren in paniek”. Video: TV Oost

Minder lof is er voor de barricade die ervoor moest zorgen dat dergelijke voorvallen niet kunnen gebeuren. De betonblokken die moesten verhinderen dat een wagen het parcours komt opgereden, stonden te ver uit elkaar en verloren zo hun nut: “Ik denk dat die man er zeker tegen 50 à 60 kilometer per uur is kunnen doorrijden. Als dat niet verandert, zal zoiets altijd kunnen blijven gebeuren.”

Het voorval bleef gelukkig zonder slachtoffers. Er waren geen aanrijdingen met carnavalisten of omstaanders en niemand raakte gewond. Na amper tien minuten kreeg de stoet het signaal dat ze het parcours konden afwerken.

Psychiatrische voorgeschiedenis

Volgens ooggetuigen was de man al de hele namiddag in de buurt van de stoet. Volgens D’Haese gaat het niet om terrorisme, de oudere man zou een psychiatrische voorgeschiedenis hebben. Aan de politie zou hij verklaard hebben dat hij “Aalst een lesje wou leren”.

Zowat 800 manschappen verzekeren tijdens Aalst Carnaval de veiligheid. “Die veiligheidsmaatregelen zijn meer dan ooit nodig, dat blijkt nu”, aldus D’Haese. “Als er soms de vraag komt ‘Hebben wij politie nodig?’, dan is dit het sprekend bewijs van wel. We zijn aan iets ontsnapt, dat is toch de indruk die bij mij achterblijft.” Toch vraagt de burgemeester geen bijkomende veiligheidsmaatregelen. “Het nood- en interventieplan heeft perfect gewerkt.”