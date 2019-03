Twee jaar cel voor ‘cannabisbloemist’ die wiet kweekte voor 150 leden van vzw Oost West Thuis Best

Stekene - De voorzitter van een vzw uit Stekene die cannabis kweekte in een serre en de oogst ervan verdeelde over 150 leden, is veroordeeld tot twee jaar cel. Fatih P. (41) hield tijdens zijn proces vol dat wat hij deed volstrekt legaal was.

Het principe van de vzw Oost West Thuis Best uit de Kemelstraat was ingenieus: de leden van de vereniging tekenden allemaal een overeenkomst waarin ze aangaven de eigenaar te zijn van één wietplant. Die groeide in een serre in de tuin van Fatih P. en werd ook door hem verzorgd. Eens de plant oogstrijp was konden de ‘eigenaars’ ervan langskomen om de drugs die eraan was gegroeid op te halen. Daarvoor betaalden ze jaarlijks 25 euro plus een aantal onkosten. Een systeem dat volgens Fatih P. ‘perfect legaal’ was, maar daar oordeelde de correctionele rechter in Dendermonde maandag anders over. Die veroordeelde de voorzitter tot twee jaar cel, een boete van 8.000 euro en een terugbetaling van 25.000 euro aan ontvangen inkomsten. Bij de inval van de politie op 9 oktober van vorig jaar hadden de speurders bij hem 184 wietplanten en een hele lading oogstrijpe cannabis aangetroffen. Zijn vzw Oost West Thuis Best bleek sinds 2015 actief te zijn. Fatih P. stond bij het gerecht al bekend voor 23 eerdere drugsfeiten. Hij werd aangehouden en zit tot op vandaag in de cel.

Tijdens zijn proces had hij een vurig pleidooi gehouden voor het gebruik van cannabis. “De plant neemt pijn weg zonder dat je er iemand mee lastigvalt”, probeerde hij de rechter te overtuigen. “Het is iets natuurlijks. En dat in tegenstelling tot allerlei medicatie en pijnstillers die als vergif aanvoelen in je lichaam. Van cannabis is er nog nooit iemand overleden.”

Fatih zag zichzelf ook niet als iemand die drugs verkocht. “Ik bracht de planten die in mijn serre stonden alleen maar groot. Ik was niet iemand die aan het hoofd stond van een chemisch drugslabo, maar een bloemist.”

De vzw Oost West Thuis Best telde 150 leden, maar een derde daarvan registreerde zich volgens Fatih P. niet uit schrik.