Monumentale beelden van wereldberoemde Paaseiland bedreigd door ‘lepra’: “Als we niets doen, worden het rechthoekige blokken”

Blijven de mythische beelden op het wereldberoemde Paaseiland nog lang bestaan zoals we ze nu kennen? De stenen hoofden worden steeds meer aangetast door witte vlekken, en daardoor zouden de beelden binnen een eeuw vervormd kunnen zijn.

Binnen een eeuw zouden de symbolische stenen figuren op het afgelegen Paaseiland niet meer kunnen zijn dan verweerde rechthoekige blokken. De boosdoener? De natuur.

De honderden gigantische Moai-beelden op het Chileense eiland worden bedreigd door witte vlekken, veroorzaakt door korstmos, schimmels en algen. Het mos eet de sculpturen als het ware weg. De lokale bevolking noemt de witte vlekken daarom onheilspellend ‘lepra’, of melaatsheid. Daarnaast krijgen de beelden die langs de kustlijn van het kleine eiland staan ook steeds meer te maken met winderosie en worden ze ook aangetast door het vee dat tussen de beelden in graast. En ook de stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering bedreigt de mysterieuze beelden.

Intussen zou al zo’n 70 procent van de meer dan 1.000 hoofden, die behoren tot UNESCO Werelderfgoed, zijn aangetast. En als er niet wordt ingegrepen, verdwijnen ze helemaal, vrezen wetenschappers. Volgens archeologen moeten de stenen beelden worden schoongemaakt en moeten ze een chemische laag krijgen om ze te beschermen. “Als we dat niet doen, zijn de Moai-beelden er over een eeuw niet meer, dan zijn zullen het gewoon nog rechthoekige blokken zijn waarin nauwelijks nog een gezicht valt in te herkennen”, zegt Tahira Edmunds, expert Nationaal Bosbeheer van de Chileense overheid.

LEES OOK. Wetenschappers ontrafelen een van de grootste mysteries rond Paaseiland

Die renovatie-operatie is echter geen sinecure: de beelden zouden minutieus gereinigd worden, en de kosten daarvan kunnen oplopen tot 500 miljoen dollar, of 440 miljoen euro. Een deel daarvan kan wel bekostigd worden via het toerisme, maar dat is lang niet genoeg. De burgemeester van het eiland, Pedro Edmunds Paoa, stelt daarom volgende oplossing voor: landen die ooit beelden van het eiland hebben weggenomen om ze in hun land in musea onder te brengen, kunnen mee betalen.

Een Maoi-beeld in het British Museum Foto: EPA-EFE

Het British Museum in Londen heeft bijvoorbeeld zo’n beeld staan, in 1868 ooit meegenomen als geschenk voor de toenmalige koningin Victoria. Het museum is daar voorlopig niet op ingegaan, maar meldt wel dat het een bezoek zal brengen aan Paaseiland.

Chili

Paaseiland ligt op 3.500 kilometer van het vasteland en meer dan 2.000 kilometer verwijderd van het dichtstbijzijnde eiland, Pitcairn. Het eiland, ook wel Rapa Nui genoemd, is een Polynesisch eiland en maakt staatkundig deel uit van Chili. Het is een van de meest afgelegen bewoonde eilanden ooit. Paaseiland heeft een mythische en mysterieuze status omdat het nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe de plaatselijke bewoners ooit de duizenden kilo’s zware beelden, soms bijna 10 meter hoog, op hun plaats hebben kunnen krijgen.

Foto: NYT

Foto: ISOPIX

Foto: REUTERS