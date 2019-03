Exhibitionist met bivakmuts valt 17-jarige meisjes lastig in Kontich: “Als ik hier alleen had gefietst, was het misschien anders afgelopen”

Kontich - Een halfnaakte, met een bivakmuts gemaskerde man heeft vrijdagavond twee tienermeisjes lastiggevallen in Kontich. Toen de meisjes op hun fiets voorbijreden, toonde en speelde hij met zijn geslachtsdelen. Aanvankelijk lachten de tieners het voorval weg, maar de gemaskerde man sloeg enkele minuten later opnieuw toe in een verlaten bos. De politie is nu op zoek naar de dader.

Alessia Charlier (17) en Sarah Sitarski (17) fietsten vrijdagavond omstreeks 22 uur na een etentje in Aartselaar terug naar huis via de Pierstraat in Kontich, toen een halfnaakte man met bivakmuts ter hoogte van tuincentrum Van Uytsel toesloeg: “Ineens zag ik langs de kant van de weg een iets oudere, bredere man met een bivakmuts zichzelf plezieren”, doet Alessia haar verhaal. “Dat was even schrikken, maar ik voelde mij op dat moment nog niet in gevaar. Dus hebben we het weggelachen.”

De gemaskerde man laat het er echter niet bij, en achtervolgt de twee meisjes met zijn wagen. Enkele kilometers verderop slaat hij opnieuw toe. Ditmaal niet langs een drukke baan, maar op een verlaten bosweg aan het Sint-Ritacollege. “Hier stond hij zichzelf opnieuw te bevredigen”, aldus Alessia. “Ik denk dat hij bewust onder de lantaarnpaal stond, omdat hij dan zeker wist dat wij hem zouden zien.”

Volgens de meisjes gaat het om een kleinere, mollige man met vermoedelijk bruine ogen. Ze willen anderen dan ook waarschuwen, en beseffen dat het evengoed anders had kunnen aflopen. “Want oorspronkelijk was het plan dat ik alleen door dit padje zou fietsen”, vertelt Sarah. “Als ik hier alleen had gefietst, was het misschien anders afgelopen. Daarom is het belangrijk dat mensen in groep fietsen.”

De meisjes fietsten naar huis en verwittigden daar de politie. Het is al de derde keer dat een man in de buurt en op deze manier voorbijgangers lastigvalt. Wie iets verdacht opmerkt of nuttige informatie heeft over het voorval, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone HELKA op het telefoonnummer 03/444.00.00.