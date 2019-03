De eindstrijd tussen KV Mechelen en Beerschot Wilrijk wordt er een van details: beide teams ontlopen mekaar amper

KV Mechelen staat voor een aantal spannende weken: het speelt op 1 mei de bekerfinale, wacht vol spanning wat de bond beslist over het omkoopschandaal én speelt de komende twee weken de finalematchen om promotie naar de Jupiler Pro League. Tegenstander Beerschot Wilrijk is bepaald geen lichtgewicht en snakt naar eerste klasse. En wat blijkt: beide teams ontlopen mekaar amper.

Wat de cijfers zeggen

In de reguliere competitie -over beide periodekampioenschappen heen dus- eindigden de Kakkers met vijf punten voorsprong op de concurrenten uit Antwerpen. Ze maakten ook meer goals (55 tegenover 48) en slikten er minder (25 tegen 33).

Ook in het klassement van de spitsen scoort Malinwa beter: Igor De Camargo werd met veertien rozen tweede in de topschutterstand, na Rocha van Lommel. Concurrent Dante Vanzeir kwam ‘slechts’ aan dertien rozen, één meer dan spitsbrouder Noubissi.

Ook de vier onderlinge matchen dit seizoen gaan in het voordeel van KV Mechelen. De eerste match werd met 1-0 gewonnen door Beerschot Wilrijk, de terugmatch van de eerste ronde was een duidelijke 3-0 zege voor de ploeg uit Mechelen. In de tweede periode eindigden beide matchen op een gelijkspel: 1-1 in Mechelen, 0-0 op het Kiel.

Tot nu toe een licht voordeel voor de Maneblussers dus, maar de tweede periode werd dus wél gewonnen door Beerschot Wilrijk. Dat zorgde daarin voor een straffe primeur: voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe competitieformule in 1B won een team een periodetitel zonder een match te verliezen. De laatste verliesmatch voor de Mannekes dateert al van 30 oktober...tegen KV Mechelen.

Wat de spelers zeggen

Ook de spelers beseffen dat het een dubbeltje op zijn kant wordt. Of zoals Beerschot-verdediger Jan Van den Bergh zegt: “Beide ploegen draaien een ongelofelijk sterk seizoen en die finalewedstrijden zullen opnieuw een dubbeltje op zijn kant zijn. Maar die 0-5 van tegen Union en het feit dat KV Mechelen op Lommel al kampioen had kunnen worden, zal wel aankomen bij hun spelers en supporters. In 1B draait het om details en moet je alle kansen die je krijgt met beide handen grijpen.” Dan zijn ze in Mechelen iets minder vrolijk gestemd. ““Iedereen moet beseffen dat het nog niet voorbij is”, aldus Seth De Witte. “Als we te negatief worden, wordt het gevaarlijk. Het is belangrijk om nu de rug te rechten, de kopjes leeg te maken en tegen Beerschot Wilrijk 180 minuten te vlammen?”

Wat de ‘geschiedenis’ zegt

Veel geschiedenis heeft het competitieformat van de Proximus League niet, maar goed: in 2016-2017 won Roeselare de eerste periode, Antwerp de tweede. De Great Old ging op zijn elan door en klopte de West-Vlamingen in de promotiematchen. Vorig seizoen ging de eindstrijd tussen Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge. De Vereniging had de tweede periode gewonnen en dankzij een late strafschop speelt het nu in de Jupiler Pro League. Twee promovendi, twee keer was dat de ploeg die de tweede periode won.

Wat u zegt

Wie promoveert naar de Jupiler Pro League

Wat de bond zegt

Los van wat de cijfers, de spelers en de geschiedenis zeggen: het is de voetbalbond die het laatste woord heeft. Oordeelt zij dat KV Mechelen vorig jaar probeerde zich op ongeoorloofde manier te redden, dan zakt de ploeg volgens het reglement sowieso een reeks, promotie of niet. In dat geval stijgt Beerschot Wilrijk sowieso.

De promotiematchen worden op 9 en 16 maart afgewerkt, eerst op het Kiel, dan in Mechelen. De uren zijn nog niet bekend.