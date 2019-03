Die Gelbe Wand brokkelt af: hoe Borussia Dortmund plots Bayern München naast zich moet dulden

Nog nooit was Bayern München erin geslaagd om na een half Bundesliga-seizoen een achterstand van minstens zeven punten nog te overbruggen. Nog nooit, tot heden. Op tien speeldagen van het einde staat de herboren Rekordmeister plots weer naast leider Borussia Dortmund. De ploeg van Axel Witsel is verzeild geraakt in een vrije val. Hoe, in godsnaam?