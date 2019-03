Schoonmoeder steekt ex-man van haar dochter dood

Monstreux / Nivelles / Baulers / Thines / Bornival - Een man die zondagavond dood werd aangetroffen in zijn woning, is omgebracht door zijn eigen schoonmoeder. Dat heeft de procureur des Konings van Waals-Brabant maandag bekendgemaakt..

De feiten vonden zondag rond 19.30 uur plaats in de woning van de voormalige partner van het slachtoffer. Het koppel heeft twee kinderen, maar was uit elkaar. Het is nog onduidelijk waarom ze allebei in de woning waren op dat moment.

Er brak een ruzie uit tussen de twee op het moment dat de moeder van de vrouw ook aanwezig was. Zij stak een mes in de nek van haar vroeger schoonzoon. De man stierf meteen.

De schoonmoeder werd aangehouden en van haar vrijheid beroofd. De zestiger heeft de feiten bekend. Ze moet maandag nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die moet oordelen of ze aangehouden wordt voor doodslag.