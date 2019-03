Twee keer nadenken: onze broodprijs moet Palestijnse vluchtelingen afschrikken

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) legt de laatste hand aan een campagne om Palestijnse asielzoekers de lust te ­ontnemen naar ons land te komen. Daarbij speelt ze zelfs ­onze broodprijs uit.

Sinds begin december vorig jaar worden asielzoekers uit de ­Palestijnse Gazastrook niet langer ­automatisch erkend als vluchteling. Toch blijven ze de grootste groep uitmaken van vluchtelingen die aankloppen voor asiel in ons land. Dit jaar hebben zich al ongeveer 700 Palestijnen – 426 in januari en rond de 250 in februari – in België gemeld.

Dat aantal baart Maggie De Block zorgen. Daarom bereidt ze een ontradingscampagne voor die nog deze maand wordt gelanceerd via een speciale website en een Facebookpagina. Volgens de kranten van de SudPresse-groep zal De Block de Palestijnen op die ­kanalen duidelijk maken dat wat ze in hun thuisland over België horen, niet strookt met de werkelijkheid. Er zullen berichten worden geplaatst die het nepnieuws ontkrachten dat ze in ons land automatisch geld krijgen als ze binnenkomen en dat ze meteen zullen kunnen ­genieten van onze ­sociale zekerheid.

Bovendien zal duidelijk worden gemaakt dat het leven in België bepaald duur is. De broodprijs bijvoorbeeld moet de Palestijnen twee keer doen nadenken alvorens naar ons land te vluchten. Volgens de SudPresse-kranten zal die broodprijs in het lang en het breed worden geafficheerd om duidelijk te maken dat België misschien wel het land van melk en honing is, maar dat die producten hier veel duurder zijn dan ze ginder kunnen bevroeden. De campagne zal in het Frans, ­Engels en Arabisch worden gevoerd.