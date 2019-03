50-jarige Belg die snowboard van zijn zoon gaat zoeken moet gered worden uit steil ravijn in Oostenrijk

De Oostenrijkse hulpdiensten hebben zondag een 50-jarige Belg uit een ravijn moeten redden. De man was het snowboard van zijn zoon gaan zoeken in een ravijn, maar kwam vast te zitten in de diepe sneeuw.

Het twaalfjarige zoontje van de man verloor zijn snowboard zondag op een skipiste op de Horberg, in Tirol. Het board viel 200 meter diep in een extreem steile ravijn. De vader ging ondanks het ruige terrein op zoek naar het board van zijn zoon, maar kwam vast te zitten in de diepe sneeuw. Om 16 uur belde hij met zijn mobiele telefoon om hulp.

De Alpenpolitie en de gespecialiseerde bergreddingsdienst Mayrhofen rukten uit om de man te helpen. Het kostte drie uur om de man uit zijn hachelijke situatie te redden, maar hij kwam er zonder verwondingen vanaf.