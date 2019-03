Drie jaar cel voor brandstichting aan woning waarin kind lag te slapen

Ardooie - Een twintigjarige jongeman uit Ardooie heeft in de Brugse rechtbank drie jaar celstraf met uitstel gekregen voor brandstichting bij een woning, waarin een vrouw met haar dochtertje lag te slapen. De jongeman stond ook terecht voor het gooien van een brandbom tegen het politiekantoor, maar daarvoor werd hij vrijgesproken.

In de nacht van 23 op 24 juni 2016 werd een brandbom tegen de gevel van het politiekantoor in de Stationsstraat in Ardooie gegooid. Toen een politiepatrouille de feiten rond 5 uur vaststelde, was het vuur al gedoofd. Diezelfde nacht werd ook brand gesticht aan de voorgevel van een huurwoning in de Watervalstraat in Ardooie. De dader overgoot de deurmat met benzine, stak die in brand en legde die op de vensterbank. “De bewoonster en haar tienjarig dochtertje lagen op dat moment boven te slapen. Gelukkig kon een alerte buurman het tapijt wegtrekken en blussen voordat de vlammen oversloegen op het huis”, schetst de procureur de ernst van de feiten.

De politie kon twee verdachten identificeren. Een van hen was minderjarig en werd berecht door de jeugdrechter. De meerderjarige, Gianni D., werd naar de strafrechtbank doorverwezen; maar daar ontkende hij de feiten in alle talen. “Er was nog een derde persoon in het spel, maar zijn rol werd nooit onderzocht”, stelde zijn advocaat. “Mijn cliënt had die avond benzine getankt voor de brommer van zijn zus. Het restje in de jerrycan gaf hij aan die derde, die zei dat hij er een groot vuur mee ging stoken. Zijn vader had nota bene nog een relatie met de bewoonster van de woning. Mijn cliënt lag op het moment van de brandstichtingen thuis te slapen.”

De rechter oordeelde dat de brandstichting bij de woning wel degelijk het werk was van D. en veroordeelde hem maandag tot drie jaar celstraf met uitstel. De feiten aan het politiekantoor achtte de rechter evenwel niet bewezen.