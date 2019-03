Transmigrant die vrouw aanrandde in tankstation, krijgt tien maanden cel

Brugge - Een jonge transmigrant van Marokkaanse origine heeft in de Brugse rechtbank tien maanden celstraf met uitstel gekregen voor aanranding van een werkneemster in een tankstation in Zeebrugge. De man stond ook terecht voor poging tot verkrachting, maar daarvoor werd hij vrijgesproken.

Op maandagmorgen 1 oktober stapte Ali M. het winkeltje van een tankstation langs de Kustlaan in Zeebrugge binnen. Hij begon een verkoopster lastig te vallen en betastte haar ook in de toiletten.

De vrouw slaagde erin om M. buiten te werken en waarschuwde de politie. Die kon de dader niet veel later in de buurt arresteren. De jongeman beweerde minderjarig te zijn, maar een botscan sprak dat tegen. Daarop werd hij aangehouden en sindsdien zat hij in voorhechtenis.

Tijdens het proces bleef M. ontkennen dat hij slechte bedoelingen had. “Het gebeurde allemaal met wederzijdse toestemming”, beweerde hij. Maar het slachtoffer ontkende die stelling in alle toonaarden. Ook de rechter volgde maandag die stelling niet en veroordeelde de jongeman tot tien maanden celstraf met uitstel wegens aanranding. Maar dat M. zijn slachtoffer ook had proberen te verkrachten achtte de rechter niet bewezen. Hij kende de vrouw een schadevergoeding toe van 625 euro.