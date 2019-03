Plastic zak met cannabis kan jongeman (25) drie jaar cel opleveren

Oostkamp - Een 25-jarige Oostkampenaar riskeert drie jaar effectieve celstraf voor cannabishandel. Thibo D. liep tegen de lamp na de vondst van een plastic zak vol cannabis vlakbij zijn woning. De man ontkent de feiten in alle toonaarden.

Op 18 juli 2017 kreeg de politie een melding van verdachte activiteiten in het bosje op het einde van de doodlopende Warandestraat in Oostkamp. Een agent trof tussen de wortels van een boom een goed verborgen, gele plastic zak aan van de Nederlandse supermarktketen Jumbo. Daarin staken 300 gram cannabis, 150 gripzakjes en een weegschaal.

Op de papieren zak waarin de gripzakjes nog eens apart zaten verpakt; troffen de speurders een vingerafdruk aan van Thibo D. (25), een veroordeelde drugsdealer die in de Warandestraat woont.

Een huiszoeking leverde geen bewijzen op voor drugshandel, maar zijn telefoonverkeer wees op diverse contacten met mensen uit het drugsmilieu. “Datzelfde onderzoek wees uit dat de beklaagde een tiental dagen voor de vondst naar Nederland was geweest, allicht om drugs aan te schaffen”, stelde de procureur maandag in de Brugse strafrechtbank.

Thibo D. kreeg in 2015 twaalf maanden cel opgelegd voor drugshandel. In 2016 kwam daar nog eens twee jaar cel bij, eveneens voor drugsfeiten. “In het dossier van 2015 is sprake van een identieke gele zak als diegene waarin de drugs in het huidige dossier verpakt zaten. De zak die toen bij de beklaagde werd aangetroffen, bevatte 1 kilo cannabis, 153 gram cocaïne en meer dan 1.000 XTC-pillen. De beklaagde heeft duidelijk niets geleerd uit zijn eerdere veroordelingen. Ik vraag minstens drie jaar effectieve celstraf”, aldus nog de procureur.”

Ondanks de vele belastende elementen blijft D. de drugshandel staalhard ontkennen. “Mijn cliënt is inderdaad geen modelburger, maar na zijn eerdere celstraf heeft hij zich herpakt”, pleitte advocaat Brecht Maus. “Hij heeft vast werk, een eigen woning en een vaste relatie. Op het moment van die vondst genoot mijn cliënt een inkomen van 3.000 à 4.000 euro per maand. Waarom zou hij dan nog drugs moeten verkopen?” Volgens meester Maus bevat het dossier geen harde bewijzen voor drugshandel. “Die ene vingerafdruk bewijst dat mijn cliënt dat papieren zakje in zijn handen had, maar niet dat die gripzakjes en drugs van hem waren. Ik vraag de vrijspraak.”

De uitspraak volgt op 8 april.