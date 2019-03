Beluister nu onze zevende ‘Sjotcast’: over het afscheid van Olivier Deschacht, het heilige gras en een missie met Messi

Een nieuwe week, een nieuwe Sjotcast. In deze podcast van Het Nieuwsblad nemen voetbalredacteurs Gert Gysen en Guillaume Maebe u samen met eindredacteur Lars Godeau mee doorheen de wondere wereld van het voetbal. In aflevering zeven zijn de mannen bevrijd nu chef Gert er even niet is. Hij trok naar het thuisland van zijn idool, terwijl Guillaume in de war van de VAR geraakte en Lars zich stilaan mag opmaken voor een prestatie vanjewelste.