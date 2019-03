Zo werken échte undercovers: “Als ze je een lijntje cocaïne aanbieden, snuif je mee. Als er geknokt wordt, vecht je mee”

In de nieuwe Eén-reeks Undercover zet Tom Waes zijn leven op het spel om een groot Limburgs drugsnetwerk te helpen oprollen. Het gaat om fictie gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Want ook in het echte leven zetten politie en justitie steeds vaker undercoveragenten in om zware criminelen te ontmaskeren. En de realiteit is soms straffer dan de fictie, zegt een ex-superflik. “Als ze je een lijntje cocaïne aanbieden, sla je dat niet af en snuif je mee. En als er een partijtje geknokt wordt, vecht je mee.”