Toronto maakt transfer van Genk-middenvelder Alejandro Pozuelo (eindelijk) officieel: “Beste speler in beste team van Belgische topdivisie”

Een week geleden raakte het nieuws al bekend in België maar nu maakte FC Toronto de transfer van Genk-middenvelder Alejandro Pozuelo (eindelijk) officieel. Daarmee komt er definitief een einde aan de soap rond Spaanse technicus. Toronto meldt in haar persbericht niets over de contractduur van Pozuelo. De middenvelder maakt op 18 maart pas de overstap, na de twee resterende wedstrijden in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League.

Er komt zo een definitief einde aan de transfersoap rond de 27-jarige Pozuelo. De Spanjaard leek Genk half januari al te verlaten voor een aanlokkelijk aanbod van het Saoedische Al-Ahli, maar verkoos op het nippertje te blijven. Begin februari begon de hele transfersoap opnieuw en kon Pozuelo niet meer weigeren.

Hij komt terecht bij Toronto FC, de club van onze landgenoot Laurent Ciman.

“Toronto FC maakte vandaag bekend dat het een akkoord heeft bereikt met KRC Genk over de transfer van Alejandro Pozuelo”, staat te lezen op de website van de club. “De Spaanse middenvelder tekent als een Designated Player.”

Een Designated Player is een speler die niet onder het salarisplafond van de Major League Soccer valt,elk team mag slechts drie zo’n spelers aantrekken.

“Alejandro is een uitstekende speler die zowel doelpunten kan aanbrengen als zelf doelpunten kan maken”, zegt algemeen manager Ali Curtis. “Hij is de beste speler in het beste team van de Belgische topdivisie. Uiteraard zouden we hem graag nu al bij ons hebben, maar we kijken uit naar zijn komst op 18 maart. We zijn erg enthousiast over het seizoen 2019 en voegen een ander belangrijk puzzelstuk toe aan een kwaliteitsvolle groep die ons alleen maar sterker maakt.”

Pozuelo blijft nog bij Genk tot het einde van de reguliere competitie, op 17 maart. De volgende dag trekt hij meteen naar Canada, waar hij drie weken de tijd krijgt om zijn debuut voor te bereiden in de derde wedstrijd in de MLS. Toronto begon het seizoen in de nieuwe MLS-competitie zaterdag met een 1-3 zege bij Philadelphia Union. In de Noord-Amerikaanse Champions League vloog het team er wel meteen uit tegen het bescheiden Panamese Independiente.

Toronto meldt in haar persbericht niets over de contractduur of het transferbedrag. Omdat Genk zich niet gebonden voelt door de opstapclausule van 8 miljoen euro, zal die uiteindelijke transfersom hoger liggen.

Einde in mineur

Er komt zo een einde aan een periode van iets meer dan 3,5 seizoenen in Genkse loondienst voor Pozuelo. De Andalusiër streek in de zomer van 2015 transfervrij neer in Limburg. Voordien had hij de kleuren verdedigd van zijn opleidingsclub Real Betis (2011-2013), Premier League-club Swansea City (2013-2014) en Rayo Vallecano (2014-2015). In Genk kwam Pozuelo (tot dusver) tot 176 officiële duels, waarin hij 25 keer scoorde en zestig assists gaf. Vorig seizoen verloor hij met Genk de bekerfinale tegen Standard (1-0 nv).

Dit seizoen hielp hij het elftal van coach Philippe Clement met knap combinatievoetbal aan de herfsttitel. Voor de beslissende play-offs voor de landstitel past hij echter. Genk telt na 28 speeldagen zes punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge.