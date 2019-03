Burgemeester Aalst: “Straten tijdens carnaval volledig afsluiten met betonblokken kan niet, hulpdiensten moeten overal geraken”

Aalst - Is Aalst zondagavond aan een bloedbad ontsnapt tijdens carnaval? “De man is alleszins niet met goede bedoelingen gekomen”, reageert burgemeester Christoph D’Haese, die zijn veiligheidsdiensten een pluim geeft. “De man werd opgepakt voor hij iets kon doen. Of het te vermijden was dat hij daar met zijn auto geraakte? Je kan de stad moeilijk hermetisch afsluiten.”

Een vijftiger die zwaar onder invloed was slalomde zondagavond met zijn Citroën Saxo tussen de betonblokken door tot vlak bij de praalwagens. In zijn auto een baseballknuppel en verschillende messen. Schoten de veiligheidsmaatregelen te kort, vraagt iedereen zich dan af.

“Ik kan me inbeelden dat mensen zich die vraag stellen. Maar het antwoord is: absoluut niet”, reageert burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “De veiligheidsdiensten hebben perfect gehandeld. Binnen de kortste keren lag de amokmaker – die overigens geen terroristische motieven had – geboeid op grond. Hij was verbaal agressief, maar heeft niemand kunnen treffen. Dat is wat telt.”

Volgens Katrien Otteraeve van de Aalsterse politie zijn de toegangswegen tot de binnenste perimeter, vlak bij de stoet, afgesloten met betonblokken en politievoertuigen. “Daarnaast zijn enkele straten beveiligd met betonblokken die in chicane worden geplaatst, waardoor de weg wordt versmald en het verkeer wordt afgeremd. De hulpdiensten moeten daar op elk moment kunnen passeren. Je mag immers niet vergeten dat er 80.000 mensen samen zijn, daar kan altijd wat gebeuren. Het is bij een van die chicanes dat de man is doorgereden. Maar door de betonblokken kon hij geen snelheid maken.”

De man, die een psychiatrisch verleden heeft, is maandagochtend ondervraagd door de lokale politie van Aalst en verschijnt in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter.

Burgemeester D’Haese vraagt geen bijkomende veiligheidsmaatregelen, zegt hij, omdat de beveiliging heeft gewerkt.

Mobiele barrières

Aalst test dit jaar overigens een nieuw systeem uit om voertuigen die op de stoet zouden willen inrijden, te stoppen. “Het gaat om mobiele barrières die de zware betonblokken in de toekomst zouden kunnen vervangen”, zegt Christoph D’Haese.

Zo werken mobiele barrières Foto: rr

Het Brusselse bedrijf Pitagone ontwikkelde antirambarrières die gemakkelijk kunnen worden geplaatst en die auto’s en vrachtwagens tegenhouden. “De constructie is gemaakt van staal”, zegt CEO Marc Weissberg van Pitagone. Tests in het Duitse Münster hebben uitgewezen dat een vrachtwagen van 7,5 ton zwaar die met 48 kilometer per uur komt aangereden, tot stilstand wordt gebracht en zo zwaar beschadigd raakt dat hij niet meer verder kan.

De Belgische uitvinding wordt momenteel al gebruikt in Disneyland Parijs, maar ook in verschillende Spaanse en Zweedse steden. Ook Nederland heeft al interesse getoond.

Zeevaartpolitie op de Dender

Ook nieuw dit jaar tijdens Aalst Carnaval is de aanwezigheid van de zeevaartpolitie op de Dender. Vorig jaar is een 43-jarige vader in het water gevallen en verdronken. “Door permanent aanwezig te zijn op het water, hopen we dit soort drama’s te vermijden”, aldus burgemeester D’Haese.

Aalst Carnaval duurt nog tot dinsdagavond.