Zware jongen geeft 81-jarige kopstoot bij discussie over hond

Oostende - Een 57-jarige Albanees uit Oostende riskeert een jaar effectieve celstraf voor slagen en verwondingen aan een 81-jarige man. Het slachtoffer kreeg tijdens een banale discussie een kopstoot en hield daar blijvende evenwichtsstoornissen aan over.

Op 30 november 2016 ging het slachtoffer met zijn vrouw en hun hondje wandelen in Oostende. In de Oesterbankstraat snuffelde het hondje aan de viervoeter - een Stafford - van een voorbijganger. Die was daar niet mee opgezet en maakte dit duidelijk aan de vrouw van het slachtoffer.

Toen de bejaarde man vroeg om zijn vrouw met rust te laten kreeg hij prompt enkele vuistslagen en een harde kopstoot in het gezicht. De man hield daar talrijke blauwe plekken en een verbrijzelde neus aan over. “Ik lag twee weken in het ziekenhuis en kamp nog steeds met evenwichtsstoornissen”, getuigde hij maandag in de Brugse rechtbank. “Met de fiets rijden lukt sinds de feiten niet meer.”

Als leraar op rust kwam de Gentenaar samen met zijn vrouw zijn oude dag slijten in Oostende. “Maar na de feiten ben ik uit angst teruggekeerd naar Gent”, besloot hij. De man vroeg een schadevergoeding van 5.000 euro.

Hoewel er getuigen waren van de feiten, sleepte het onderzoek zeer lang aan en werd de zaak aanvankelijk zelfs geseponeerd. Maar na een klacht bij de onderzoeksrechter kon alsnog een verdachte worden opgespoord: Ramazan T., een Albanese zware jongen met een strafregister van zeven pagina’s vol veroordelingen voor drugs, inbraak en geweldpleging.

De man kwam maandag niet opdagen voor zijn proces maar verklaarde eerder aan de politie dat hij zich niets van de feiten herinnerde. “Ik was daar inderdaad in de buurt maar was op weg naar het MSOC voor een dosis methadon. Ik kan mij niet voorstellen dat ik dit gedaan heb. Ik ben er niet goed van”, klonk het toen hij de foto’s van het slachtoffer zag.

Het openbaar ministerie vroeg een jaar effectieve celstraf. De uitspraak volgt op 1 april.