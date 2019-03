Spanning in Champions League: Real moet crisis bezweren tegen Ajax, Dortmund en United hopen op stunt

Brussel - Real Madrid kan zich dinsdag in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Ajax absoluut geen misstap veroorloven. De titelverdediger is in eigen land al uitgeschakeld in de Primera Division en Copa del Rey, en zet meer dan ooit in op een nieuwe titel op het Kampioenenbal. Borussia Dortmund, tegen Tottenham, en Manchester United, bij Paris Saint-Germain, hebben na duidelijke nederlagen in de heenwedstrijd een stunt van jewelste nodig om de kwartfinales te bereiken.

Real beleeft andermaal een erg wisselvallig seizoen. Tot overmaat van ramp ging de Koninklijke afgelopen week tweemaal, in de beker (0-3) en competitie (0-1), thuis ten onder tegen aartsrivaal Barcelona. Thibaut Courtois en co mikken dus resoluut op de Champions League om hun seizoen te redden. Maar Ajax is een verraderlijke tegenstander. De Amsterdammers verloren de heenmatch met 1-2, maar maakten indruk en kunnen in Madrid vrank en vrij voetballen.

Luka Modric beseft dat het dinsdag voor Real niet fout mag lopen. “Morgen wordt echt een sleutelwedstrijd voor ons seizoen”, verklaarde de Kroaat. “We willen de kwartfinales halen, al zal het verre van makkelijk zijn tegen een jong en ambitieus Ajax. We moeten vertrouwen hebben in ons team. We gaan ons truitje helemaal nat maken voor de club.”

Borussia Dortmund en Manchester United moeten op stunt hopen

Nog dinsdag kijkt Dortmund tegen Tottenham aan tegen een loodzware opdracht. De Spurs wonnen de heenpartij in Londen onder impuls van een ontketende Jan Vertonghen met 3-0. Het team van Axel Witsel kent een dipje en zag ook in de Bundesliga Bayern München mee aan kop komen. Een Europese exit zou een nieuwe domper zijn na de sterke eerste seizoenshelft van de Borussen. Al zullen Vertonghen en Toby Alderweireld hun collega bij de Rode Duivels niets cadeau doen.

“Elke wedstrijd is anders”, gaf Dortmund- coach Favre de hoop nog niet op. “We weten dat het zwaar gaat worden, maar in het voetbal weet je nooit. We zullen erg clever moeten voetballen, en een topprestatie op de mat moeten brengen. En we zullen geen foutjes mogen maken.”

Ook kapitein Marco Reus wil de moed nog niet opgeven, al is eveneens hij realistisch. “We weten dat we als team in staat zijn tot het onmogelijke”, verklaarde de middenvelder. “Maar ik geef toe: als Tottenham een goal scoort, wordt het wel heel moeilijk voor ons. Al herhaal ik dat we erin blijven geloven. We zijn niet tevreden met onze laatste resultaten en willen het tij keren. We moeten als ploeg sterker uit deze periode komen.”

Woensdag mag PSG in eigen huis niet meer in de problemen komen tegen Manchester United, na een 0-2 winst over het Kanaal. Toch maar opletten voor Thomas Meunier en ploegmaats. Romelu Lukaku verkeert in bloedvorm met vier doelpunten in de laatste twee duels en wil zich ook in Europa tonen.

Ook Porto en AS Roma bikkelen om een plaats bij de laatste acht. De Italianen trokken in de heenwedstrijd met 2-1 aan het langste eind.

Het programma van de terugwedstrijden in de achtste finales van de Champions League:

Dinsdag 5 maart:

Dortmund (Dui) - Tottenham (Eng) (heen 0-3)

Real Madrid (Spa) - Ajax (Ned) (heen 2-1)

Woensdag 6 maart:

Paris Saint-Germain (Fra) - Manchester United (Eng) (heen 2-0)

FC Porto (Por) - AS Roma (Ita) (heen 1-2)