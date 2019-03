FC Barcelona ontbindt contract van jeugdproduct Sergi Samper

FC Barcelona heeft maandag het contract van jeugdproduct Sergi Samper (24) ontbonden. Dat maakte de Spaanse kampioen bekend.

Samper, een verdedigende middenvelder, doorliep de hele jeugdopleiding van Barça. Hij debuteerde op 17 september 2014 als tiener in de eerste ploeg tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen APOEL in Nou Camp, maar hij kon nooit doorbreken. In totaal speelde Samper dertien officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Barcelona, dat hem ook uitleende aan Granada (2016-2017) en Las Palmas (2017-2018).

Dit seizoen kwam hij alleen in de bekermatch tegen Leonesa in actie.