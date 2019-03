Vijf jaar cel voor verkrachting in verlaten veld: “Hij sleurde haar over prikkeldraad, haar lichaam staat vol met littekens”

Wichelen - De 32-jarige Nicolaï W. uit Wichelen is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan een met uitstel voor de verkrachting van een twintigjarig meisje op 1 mei vorig jaar. Het slachtoffer werd opgepikt aan een jeugdhuis en misbruikt in een veld in Berlare.

De feiten speelden zich af aan het plaatselijk jeugdhuis in Schellebelle. Havenarbeider Nicolaï W. reed er met zijn brommer langs en merkte het slachtoffer op. Hij bood haar prompt een lift aan. “Het is veel te gevaarlijk om hier als meisje alleen rond te lopen”, zei hij. “Ik heb zelf ook een zus, en ik zou ook niet willen dat er haar iets zou overkomen. Stap op en zet mijn helm maar op.”Wat het meisje niet wist, was dat W. niet alleen geen zus had, maar ook onder invloed was van speed en alcohol.

Hij stelde haar dus voor om haar naar huis te brengen in Baasrode. Nicolaï W. was kort ervoor aan de deur gezet bij een mannelijke sekspartner wegens ‘te brutaal’. Nicolaï W. reed met het slachtoffer naar een verlaten gebied in Berlare. Hij sleurde haar over een prikkeldraad en daar verkrachtte hij haar. “Ze vocht voor haar eigen lichaam, maar W. nam haar bij de keel en begon haar te wurgen. Het meisje werd het slachtoffer van alle mogelijke brutaliteiten en hield er vreselijke verwondingen aan over”, zei advocaat van het slachtoffer, Jef Vermassen, op het proces.

“Normale seksuele relatie is niet meer mogelijk”

Na de verkrachting kon het slachtoffer met haar gsm, die ze van Nicolaï W. had moeten weggooien maar uiteindelijk toch nog wist bij te houden, de politie bellen. “Ze klemde zich huilend vast aan de agenten toen die haar vonden in the middle of nowhere”, zei Vermassen. “Sinds die nacht is alles veranderd voor haar. Een normale seksuele relatie is niet meer mogelijk. Ze ziet voortdurend de beelden voor haar ogen en heeft nachtmerries. Dit meisje is van de ene op de andere dag heel onzeker geworden. Door hem heeft het slachtoffer al haar zorgeloosheid verloren.”

Littekens door de prikkeldraad

Achteraf zou Nicolaï W. het misbruik eerst nog ontkennen en zeggen dat het slachtoffer seks wou met hem in ruil voor de rit naar huis. Nadien bekende hij de verkrachting toch.

De correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeelde W. tot vijf jaar cel waarvan twee jaar met uitstel. In beroep getuigde het meisje voor het eerst en zei te kampen met zware psychische problemen. Door de prikkeldraad heeft ze littekens over gans haar lichaam.

Zelf vroeg hij een straf met uitstel, maar het hof verzwaarde de straf naar vijf jaar, waarvan slechts een met uitstel onder voorwaarden.