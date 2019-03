Banksy-snipperwerk lokt 60.000 bezoekers

Bijna 60.000 mensen hebben het Museum Frieder Burda in Baden-Baden bezocht om er het werk ‘Girl with Balloon’ alias ‘Love is in the Bin’ van street-artkunstenaar Banksy te bekijken. Dat is veel meer dan verwacht, deelde het museum maandag mee. Die uitleg klinkt geloofwaardig: het werk is niets meer dan een verzameling snippers. Veel mensen kwamen zelfs van heinde en ver om het “kunstwerk” te zien. Per slot van rekening zijn de snippers immers tot innovatieve kunst verklaard en zijn zij intussen zowat anderhalf miljoen euro waard.