De Lijn telt reizigers met 3D-camera’s

Brussel - De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn wil het aantal reizigers op haar voertuigen preciezer kunnen tellen. Ze rekent daarvoor op 3D-camera’s. Die beginnen vanaf midden maart te tellen, in een eerste fase op vijftien bussen in Oost-Vlaanderen en op een tram in Antwerpen.

Dat staat maandag in het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a). De Lijn bevestigt.

“Goede gebruiksgegevens zijn belangrijk om het openbaarvervoeraanbod en het aantal reizigersplaatsen af te stemmen op de precieze vraag”, klinkt het bij De Lijn. Maar de huidige telgegevens vertonen lacunes. Zo scannen abonnees hun Mobib-kaart niet elke keer wanneer ze opstappen, en van reizigers met een sms-ticket of digitaal ticket (m-ticket) is niet geweten waar ze op- of afstappen.

Door de huidige registraties te combineren met de metingen van de 3D-camera’s, zouden de tellingen preciezer moeten worden. “Metingen met 3D-camera’s leveren zeer betrouwbare resultaten op”, zegt Vlaams minister Weyts in zijn parlementaire antwoord. Ze werken beter dan bijvoorbeeld infraroodsensoren of teltredes.

Omdat het te duur is om in alle bussen en trams 3D-camera’s te plaatsen, zal die technologie in een beperkt aantal voertuigen geïnstalleerd worden. De verschillende telgegevens zullen dan gecombineerd worden tot een algoritme waarmee de reizigersaantallen kunnen worden geëxtrapoleerd.

In een eerste fase krijgen vijftien bussen in Oost-Vlaanderen (stelplaatsen Destelbergen en Gentbrugge) en een tram in Antwerpen dergelijke 3D-camera’s. De Lijn preciseert dat de gekozen voertuigen “rijden op een combinatie van lijnen en omgevingen die representatief zijn voor het aanbod van De Lijn en op die manier een goede basis vormen voor de ontwikkeling van het algoritme”.

In een tweede fase zouden tot 150 voertuigen uitgerust worden met 3D-camera’s.