En plots rolt er een trampoline over de weg door het stormweer

Een Waalse bestuurder filmde maandag een opmerkelijk tafereel met zijn dashcam: een weggewaaide trampoline die over de weg rolde. Hevige rukwinden die werden veroorzaakt door het stormachtige weer bliezen de trampoline over een weg in Nandrin, een gemeente in de provincie Luik. De man drukte snel op de rempedaal waardoor hij een gevaarlijke situatie kon vermijden.