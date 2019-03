TNT in zee: hoe komt die springstof daar en kan je nog met een gerust hart gaan zwemmen?

Knokke-Heist -

Nieuwe hoogtechnologische meetapparatuur heeft voor de kust van Knokke-Heist sporen van de springstof TNT gedetecteerd, afkomstig van een enorm gifgasstort uit de Eerste Wereldoorlog dat er al meer dan honderd jaar ligt. Het doet de vraag rijzen of het reusachtige bommenstort niet definitief moet worden opgeruimd, iets wat tot nog toe als “duur en bijzonder gevaarlijk” werd beschouwd. Is het stort nu een gevaar voor de volksgezondheid geworden? En kan je nog met een gerust hart gaan zwemmen in Knokke-Heist? Wij gingen op zoek naar antwoorden.