Keith Flint (The Prodigy) stapt uit het leven: “Een hofnar die danste tot het publiek uit z’n dak ging”

Op het podium was hij een losgeslagen duivel met lak aan hokjesdenken. Ernaast een gulzige levensgenieter. Te gulzig, wellicht. Keith Flint, de iconische frontman van The Prodigy, is overleden. Zijn lichaam werd maandag thuis aangetroffen nadat hij afgelopen weekend op 49-jarige leeftijd uit het leven was gestapt. Daarmee verliest de muziekwereld een fenomeen: Flint was hét uithangbord van de succesvolste Britse danceformatie aller tijden. “Wat Keith Flint deed bij The Prodigy, was ongezien. Hij gaf andere bands het nakijken.”