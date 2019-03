Gefrustreerde Romelu Lukaku over discriminatie en waarom hij bepaalde media mijdt: “Ik ga niemand zijn gat kussen”

Romelu Lukaku legt in een openhartige video bij OTRO uit waarom hij weigert met bepaalde media te praten. Hij vertelt hoe hij omgaat met discriminatie en suggereert dat andere landen kunnen leren van hoe zwarte sportsterren in de Verenigde Staten worden behandeld.

OTRO is een Amerikaanse voetbal-app waarin de beste (ex-)voetballers ter wereld hun fans een inzicht in hun leven willen geven. Romelu Lukaku verkeert er in mooi gezelschap met onder meer ook Lionel Messi, Neymar, David Beckham, Zinédine Zidane, Paulo Dybala, Eric Cantona en Luis Suarez die hun naam verbonden aan de applicatie. Deze keer gaat Lukaku dieper in op discriminatie.

“Ik ga niet iemand zijn gat kussen om geliefd te zijn”

“Ik ben een religieuze persoon en God zegt ons altijd dat je moet vergeven, maar vergeten doe ik niet”, aldus Lukaku. “Daarom geef ik bepaalde media geen enkele aandacht, ik gun hen zelfs geen blik. Soms betaal je daar een prijs voor, maar dat kan me niet schelen. Ik ga niet iemand zijn gat kussen om geliefd te zijn.”

“Het hangt er natuurlijk af van welke krant het is. Maar er is één krant, die iedereen leest, waarvan ik kan zeggen dat ze allemaal racisten zijn. Jullie weten wie jullie zijn.”

“Als er iets slecht gebeurt bij België, wordt mijn afkomst bovengehaald”

Maar ook de Belgische pers ontsnapt niet: “Altijd als er met mij iets slecht gebeurt bij de Rode Duivels, dan wordt mijn afkomst bovengehaald. Daarom zeg ik ook altijd dat ik Congolees ben, maar ik ben Belg. Daarom praat ik niet meer met de media want het is altijd iets. Eén journalist (Stéphane Pauwels in het Waalse RTL, red.) zei zelfs ‘Godzijdank kreeg de moeder van Romelu Lukaku geen derde kind’. Kan je dat geloven? Ik kom uit een multiculturele familie, heel wat van mijn neven en nichten zijn blank. Maar we hebben een bloedband. Ik heb zelfs een neef die blond is en groene ogen heeft, maar heeft dezelfde naam als ik: Bolingoli.”

“Ik krijg geen respect, het is altijd ‘Ja, maar’...”

Maar zijn frustraties zijn niet enkel gebaseerd op racisme. Ook de kritiek op zijn prestaties vindt Lukaku niet altijd terecht. “Ik herinner mijn eerste wedstrijd met Manchester United, de Supercup tegen Real Madrid. Ik scoorde maar we verloren en er was een kans die ik miste. We speelden de volgende wedstrijd tegen West Ham en ik scoorde twee keer, en in de volgende wedstrijd scoorde ik opnieuw. Maar toch was het altijd ‘Ja, maar...’. Ik krijg geen respect. Toen wist ik dat wat er ook gebeurde, mensen me met argusogen zouden bekijken.”

“Zelfs bij Everton, toen ik zei dat ik niet wou bijtekenen was dat een probleem. ‘Waarom zou ik weggaan?’, klonk het. Waarom zou ik de kans om elders Champions League te kunnen spelen laten schieten? Ik kon die zomer naar twee clubs en ik koos die ene omdat ik in de Champions League wilde spelen en prijzen wilde winnen. Wat is het probleem met prijzen willen winnen? Als iemand anders dat doet, is er geen probleem.”

“Er moeten meer zwarten belangrijke posities bekleden”

Volgens Lukaku is het in de Verenigde Staten anders. “Daarom heb ik zoveel respect voor de Amerikaanse cultuur. Omdat iedereen daar zichzelf kan zijn. NBA-spelers doen voor een wedstrijd aan wat ze willen. Het is wat het is en niemand geeft kritiek. Maar in onze wereld, de voetbalwereld, is er altijd iets. Het is moeilijk om te begrijpen. Het draait allemaal om opvoeding. Ik denk echt dat er meer zwarten belangrijke posities moeten bekleden, in de media maar ook in de sport. Want dan weet je van waar wij komen. Daarom gebeurt in Amerika heel wat bullshit niet die hier wel gebeurt.”

LEES OOK. Hoezo een minder seizoen? Romelu Lukaku voetbalt zich de geschiedenisboeken in