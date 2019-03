‘Troika laundromat’ of hoe de Russische elite 4 miljard euro zwart geld naar Europa versluisde

De Russische elite heeft via een netwerk van banken, offshore en postbusbedrijven ruim 4 miljard euro witgewassen om het dan anoniem naar Europa en de VS te sturen. Dat blijkt uit ‘Troika Laundromat’, een internationaal onderzoek waar onder meer Knack en The Guardian aan meewerkten. Een liefdadigheidsinstelling van de Britse Prins Charles lijkt ongevraagd in het netwerk te zijn betrokken. Ook zijn er mogelijke links met Belgische fruithandelaars.

Wat is een ‘laundromat’? Hoe wordt geld op grote schaal ‘witgewassen’?

Een zogenaamde ‘laundromat’ (wassalon in het Engels nvdr.) is een netwerk van banken, individuen, offshore en postbusbedrijven waar geld in witgewassen kan worden. Veelal wordt frauduleus geld in één van die offshore bedrijven gepompt. Zo’n bedrijf biedt meestal anonimiteit omdat het in belastingparadijzen opereert. Vervolgens wordt het geld heen en weer versast tussen de offshore bedrijven binnen het netwerk. Heel vaak staan daar geen diensten of goederen tegenover of zij het uiterst vage: zoals ‘consultancy’, onbestaanden belastingen en andere adviserende ‘diensten’. Gezien er facturen opgemaakt worden en (valse) transacties geboekt worden in de boekhouding van die bedrijven, wordt de frauduleuze oorsprong van het geld alsmaar moeilijker te traceren. Elke keer het geld ‘rondgaat’, spreekt men van een ‘was-cyclus’. Hoe meer cycli, hoe ‘witter’ het geld lijkt te worden, hoe moeilijker de origine te traceren valt.

Wat is de Troika Laundromat?

Deze laundromat, aan het licht gebracht door het OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), haalt zijn naam bij Troika Dialog, ooit de grootste Russische private investeringsbank van het land. Volgens documenten blijkt de bank, nu opgegaan in het Russische Sberbank CIB, de spil in dit netwerk dat vooral gebruikt zou zijn geweest door de Russische elite om geld op anonieme wijze naar Europa en de VS de versassen. Volgens het OCCRP Dat geld in kwestie werd onder meer gebruikt om luxejachten, kunst en vastgoed te kopen. Het ziet ernaar uit dat via dat laundromat-netwerk, zwart en wit geld gemengd raakte om de oorsprong ervan te verdoezelen. In totaal werd ruim 4 miljard euro in het netwerk gepompt en stroomde er nog meer uit.

Verschillende bronnen lekten gegevens zoals meer dan 1,3 miljoen banktransacties en andere documenten aan het OCCRP en de Litouwse website 15min.lt. De gelekte banktransacties slaan op meer dan 238.000 bedrijven. Het gaat dan vooral om betalingen door vennootschappen die opgericht zijn in belastingparadijzen zoals Belize, Panama en de Britse Maagdeneilanden. Dat roept vragen op over de origine van het geld, stelt Knack. De offshorebedrijven hadden bankrekeningen bij de Litouwse banken Ukio Bankas en Snoras, die voor Russisch geld een soort toegangspoort tot Europa en de VS waren.

In de gegevens zitten ook 3.483 overschrijvingen van Litouwse bankrekeningen op naam van offshorevennootschappen naar Belgische bankrekeningen. Die gebeurden vooral in de periode 2006-2009. Het gaat dan vooral om betalingen voor onder andere voeding, kledij, IT-materiaal, diensten, elektronica, grondstoffen, trucks en transport. Van de 3.483 transacties ontving een Belgische fruithandel het hoogste totaalbedrag: bijna 14 miljoen euro in 181 stortingen tussen 2005 en 2008. Geld dat afkomstig is van onder meer vennootschappen op de Britse Maagdeneilanden met een Litouwse bankrekening.

Belgische link?

Volgens Knack is er dus spraak ook een Belgische link. Zo werden een aantal Belgische fruithandelaren indirect betaald vanuit het Troika-netwerk, via offshore-bedrijven die geen deel uitmaakten van het Troika-netwerk, maar wel betalingen ontvingen uit het netwerk. De handelaren in kwestie zeggen aan Knack dat alles wettelijk verliep. Zij stelden dat hun Russische partners op die manier het Russische embargo op Europees fruit wilden omzeilen. “Voor ons is het onmogelijk om te checken vanwaar het geld precies komt”, klinkt het bij Knack. “Wij moeten kunnen aantonen dat voor de betalingen effectief fruit is geleverd én dat de betalingen in onze boekhouding zijn opgenomen. En ik kan u verzekeren dat wij niet de enige Belgische fruithandel zijn die op die manier uitbetaald wordt.”. Ook moeten de Belgische handelaren naar eigen zeggen enkel bewijzen dat er diensten of goederen geleverd zijn in ruil voor der betaling en moet die betaling geboekt worden in de boekhouding.

Link met Prins Charles

Mogelijk straffer dan enkele Belgische perenboeren is de link met de Britse Prins Charles. Volgens The Guardian heeft een van de liefdadigheidsinstellingen van de prins een donatie ontvangen uit het Troika-netwerk. De Britse krant benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat de prins of de beheerders van de instelling weet hadden van eventueel criminele of zwarte oorsprong van het geld.

Waarom zijn zulke netwerken zo gevaarlijk?

De onthullingen rond deze laundromat tonen hoe malafide financiële instellingen en netwerken schijnbaar ongemoeid grote sommen geld kunnen witwassen. De verschillende Europese financiële waakhonden stonden erbij en keken ernaar. Het toezicht heeft duidelijk gefaald.

Momenteel is er binnen Europa een vurige discussie aan de gang over het al dan niet centraliseren van die waakhonden. Buiten fiscale kunnen zulke netwerken veel schade aanrichten. Volgens Louise Shelley, directeur en oprichter van het Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center van de Amerikaanse George Mason Universiteit, zijn zulke netwerken en systemen gevaarlijk voor de gevestigde democratische orde. “Bovendien kan het geld in het buitenland voor verschillende kwaadaardige doelen gebruikt worden”, aldus Shelley in een interview met het OCCRP. “Zoals inmenging in democratische processen of de financiering van fake news.”