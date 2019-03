Dief maakt bijna 60 smartphones buit tijdens Braziliaans carnaval

Een zakkenroller heeft van de uitgelaten sfeer tijdens het carnaval in de Braziliaanse grootstad São Paulo gebruikgemaakt om 58 smartphones te stelen.

De 35-jarige Colombiaan viel echter in handen van de politie. Een vrouw kon haar gestolen mobieltje traceren en gaf de ambtenaren de locatie door. Op het adres troffen de agenten een man in een wagen met valse nummerplaten aan en vonden naast de smartphones ook ander elektronisch materiaal en ruim 700 real (ongeveer 156 euro) in cash geld.

In veel Braziliaanse steden wordt deze dagen carnaval in open lucht gevierd - met concerten, muziek- en dansgroepen, die door de straten trekken en worden toegejuicht door tienduizenden mensen. Bovendien vertonen de vele sambascholen in kleurrijke optochten hun kunnen. Wereldberoemd zijn de stoeten van de beste scholen van Rio de Janeiro, die vrijdagavond begonnen.