Minder hooligans, maar politiefactuur voor voetbalmatchen piekt tot bijna 11 miljoen euro

De politiekosten tijdens voetbalwedstrijden zijn opgelopen tot 10.981.437 euro. Twee jaar geleden was dat nog 6,2 miljoen. “Dit is niet houdbaar”, zegt N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen. “De vraag zal steeds luider klinken om die kostprijs voor een stuk door te rekenen aan de clubs.”

Er worden systematisch te veel politieagenten ingezet voor voetbalwedstrijden en dat kost onnodig veel geld. Dat zegt Kamerlid Brecht Vermeulen, die de cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Nochtans is het geweld rond voetbalwedstrijden de voorbije jaren fors teruggedrongen. “Het is dan ook opmerkelijk dat we de voorbije jaren meer geld hebben uitgegeven aan de ordehandhaving bij de 24 profclubs uit 1A en 1B”, aldus Vermeulen.

Foto: victoriano moreno

Veel politie in Charleroi

Volgens minister De Crem zijn het vooral eersteklasser Antwerp en tweedeklasser Beerschot-Wilrijk die de cijfers sinds het seizoen 2016-2017 de hoogte injagen. Met hun terugkeer naar het profvoetbal steeg immers ook het aantal geregistreerde risicosupporters. Toch is dat slechts een deel van de verklaring, vindt Brecht Vermeulen. “Te vaak kiezen burgemeesters en politiezones voor véél agenten in plaats van dat aantal af te stemmen op de risicoanalyse.” Anders gezegd: voor een match tussen pakweg Sint-Truiden en KV Kortrijk zijn eigenlijk minder agenten nodig dan voor een duel tussen Antwerp en Club Brugge.

Opvallend zijn de grote verschillen tussen de clubs. “Voor thuismatchen van Charleroi wordt al jarenlang buiten­sporig veel politie opgeroepen: om­gerekend één agent per vijftig supporters”, vindt Vermeulen. Ter vergelijking: in Genk, de beste leerling van eerste klasse, wordt maar één agent per 235 supporters opgeroepen.

Dat kost allemaal handenvol geld. Vorig seizoen bedroeg de factuur net geen 11 miljoen, omgerekend zo’n 24.000 euro per competitiewedstrijd. Daarbij zijn dus niet eens de Europese matchen, bekerwedstrijden of interlands geteld.

De agenten die de veiligheid tijdens voetbalmatchen moeten garanderen, komen vooral uit de lokale politiezone (52 procent van de ingezette agenten) maar worden ook aangevuld met externen van de federale politie en uit andere zones.

Niet houdbaar

“Dit is niet lang meer houdbaar”, vindt Vermeulen. “Burgemeesters en korpschefs moeten bewuster omgaan met de inzet van agenten. Nu gebeurt dat niet omdat de overheid toch alles betaalt. De vraag zal op termijn steeds luider klinken om die kostprijs voor een stuk door te rekenen. Meer stewards en meer technische hulpmiddelen kunnen de prijs bijvoorbeeld aanzienlijk doen dalen.”

Kostprijs politie-inzet per seizoen

2012-2013: 6.322.230 euro

2013-2014: 6.004.289 euro

2014-2015: 6.753.640 euro

2015-2016: 6.272.208 euro

2016-2017: 8.264.208 euro

2017-2018: 10.981.437 euro

Inzet politie (gemiddeld aantal agenten per match)

Sporting Charleroi: 208 agenten - 1 op 50 supporters

Club Brugge: 149 agenten - 1 op 184 supporters

Standard Luik: 141 agenten - 1 op 169 supporters

RSC Anderlecht: 139 agenten - 1 op 143 supporters

AA Gent: 132 agenten - 1 op 147 supporters

Antwerp: 118 agenten - 1 op 96 supporters

SV Zulte Waregem: 77 agenten - 1 op 113 supporters

Lokeren: 85 agenten - 1 op 67 supporters

Eupen: 85 agenten - 1 op 35 supporters

KV Mechelen: 80 agenten - 1 op 170 supporters

KRC Genk: 66 agenten - 1 op 235 supporters

Moeskroen: 62 agenten - 1 op 81 supporters

KV Oostende: 57 agenten - 1 op 101 supporters

Sint-Truiden: 55 agenten - 1 op 106 supporters

Waasland-Beveren: 49 agenten - 1 op 102 supporters

KV Kortrijk: 36 agenten - 1 op 200 supporters

Gemiddeld: 96 agenten - 1 op 125 supporters