Is België klaar voor de Brexit? “Met chaos kunnen Britten leven. Niet met dure fish and chips”

Of de Brexit hun land in chaos stort of niet, de Britten hebben er zelf voor gekozen. Maar hen hun fish and chips afpakken? No way. Die chips komen nochtans vooral uit ons land. Het doet de Belgische aardappelproducent Mydibel hopen dat ze het spel over het ­Kanaal toch niet zo hard zullen spelen en geen hoge invoer­tarieven zullen invoeren. “Die heffingen kunnen Belgische ­bedrijven kapotmaken”, zegt CEO Marc Van Herreweghe.