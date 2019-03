Maandag Nederlandsdag: Hendrik Bogaert wil dat Vlamingen in Brussel één dag per week alleen de eigen taal spreken

Brussel - Er was al Donderdag Veggiedag. En als het aan Hendrik Bogaert ligt, wordt maandag nu ‘Nederlandsdag’: de dag waarop Vlamingen in Brussel exclusief in de ­eigen taal communiceren. “We doen al genoeg toegevingen aan de Franstaligen”, vindt het CD&V-Kamerlid.

Voor Hendrik Bogaert is de maat vol: er moet in Brussel meer Nederlands gesproken worden. Daarom roept de oud-staatssecretaris Nederlandstaligen op om op maandag voortaan enkel hun moedertaal te gebruiken in de hoofdstad. “Het is de ideale manier om Franstaligen te laten zien hoeveel moeite en toegevingen wij doen om ons dagelijks aan te passen in het sterk ­verfranste Brussel”, aldus ­Bogaert.

Foto: Photo News

De CD&V’er wil daarmee het “impliciete geweld” tegen de Vlamingen een halt toeroepen. In een opiniestuk in De Standaard noemde Bogaert het eerder een etnocide. “Het is geen genocide, er komt geen wapengekletter aan te pas, maar het is een vorm van impliciet geweld. Een etnocide kan ertoe leiden dat bepaalde vormen van cultuur en taal ­generatie na generatie verzwakken en uiteindelijk ­verdwijnen. De dagelijkse ­micro-agressies die Vlamingen ondergaan als ze in Brussel hun taal willen gebruiken, moet stoppen.”

Taalbrug

Op dit moment staat ongeveer 7 procent van de kies­gerechtigde inwoners van Brussel geregistreerd als ­Nederlandstalig. “Maar tel je ook de Vlamingen die in Brussel werken en winkelen, kom je aan 500.000”, zegt Bogaert.

Eind vorig jaar bracht de Taalbarometer van onderzoekscentrum BRIO van de VUB aan het licht dat het Nederlands onder druk staat in Brussel. Het onderzoek toonde aan dat 90 procent van de ­Nederlandstaligen aan het ­loket overschakelt op Frans als ze in die taal worden toegesproken. Al hebben steeds minder Nederlandstaligen daar volgens die Taalbarometer problemen mee.

“Iedereen is natuurlijk vrij om zijn taal te kiezen. Door één dag enkel Nederlands te praten, tonen we wel aan dat het al te vaak Vlamingen zijn die zich aanpassen”, legt Bo­gaert uit. “Op maandag zouden de twijfelaars dan objectief kunnen oordelen wie de culturele taalbrug maakt en wie de toegevingen doet.”

Brussels staatssecretaris ­Bianca Debaets, nota bene een partijgenote van Bogaert, ­benadrukt dat de taalkeuze in Brussel een privézaak is. “Het staat de mensen vrij de taal te spreken die ze willen”, klinkt het. “De politiek moet zich daar niet mee moeien, zolang de dienstverlening van de overheid maar tweetalig is.”