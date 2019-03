Pär Zetterberg zit vanaf nu bij Anderlecht naast Coucke en Verschueren

Zowel tegen Lokeren als tegen Club Brugge zat Pär Zetterberg (48) niet meer op de bank. Vanaf nu volgt de Zweed alle wedstrijden op de tribune naast Anderlecht-bestuurders Marc Coucke en Michael Verschueren. Dat is geen ­beslissing van trainer Fred Rutten, maar wel Zetterbergs eigen keuze.

Het clubicoon werd in ­januari aangesteld als verbindingsman tussen het bestuur en de technische staf. Tijdens de week staat Zetterberg nog altijd op het trainingsveld en geeft hij soms raad – vooral aan de offensieve spelers – als een assistent. Maar Mister Z vindt dat zijn rol stopt eens de aftrap van een match is gegeven en dat hij de trainers dan hun werk moet laten doen. Het duidt er ook op dat hij lang bij Anderlecht wil blijven om over het paars-witte DNA te waken. Hij wil niet te nauw betrokken raken bij een technische staf, want dan riskeert hij ook zijn job als die staf ooit wordt weg­gestuurd.