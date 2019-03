Chef voetbal Ludo Vandewalle doet warme oproep: “Reviewcommissie mag terugkomen”

Na bijna twee seizoen met de ­videoref in de Jupiler Pro League weten we het wel. Het aantal foute beslissingen is flink verminderd, maar het aantal discussies niet. We zijn uit een droom geholpen. De VAR heeft niet àlle problemen opgelost. Er is stevige – intussen onmisbare – hulp van technologische middelen, maar het zijn nog altijd mensen die de beslissingen nemen. Dat betekent dat er nog altijd fouten worden gemaakt.