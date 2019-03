Eerst nog samen een glas gedronken, daarna haar vriendin overreden: eigenares van restaurant aangehouden na dodelijk vluchtmisdrijf

Een moeder van twee kleine kinderen heeft zich gisterochtend in alle vroegte aangegeven bij de politie. Priscilla V. (32), uitbaatster van een restaurant, gaf toe dat ze afgelopen weekend in De Panne na een avondje uit Samira Chebbah (44) heeft aangereden. Ze bekende dat ze die nacht gedronken had. Tragisch genoeg is de vrouw een goede kennis van het slacht­offer. Ze brachten een deel van de avond samen door op café.

Ze hadden samen nog een glas zitten drinken. En een paar uur later reed ze haar vriendin aan. Het dodelijke ongeval met vluchtmisdrijf in De Panne in de nacht van zaterdag op zondag kreeg gisteren een nog tragischer wending.

Priscilla V. (32), uitbaatster van een succesvol restaurant in de badplaats, is zich gisterochtend in alle vroegte, om 4.45 uur, bij de politie gaan aangeven. Ze bekende dat zij het was die Samira Chebbah (44) heeft overreden.

De poetsvrouw uit De Panne was die nacht van haar bromfiets gevallen, waarna Priscilla V. met haar auto over haar heen zou zijn gereden. “Volgens de verklaringen van mijn cliënte besefte zij op het moment zelf niet dat ze ­iemand had aangereden”, zegt haar raadsman Philippe Versyp. “Ze geeft wel toe dat ze links van de weg een bromfiets op de grond zag liggen. Ze is uitgeweken naar rechts en heeft toen iets geraakt. Maar ze dacht dat het de stoeprand was, en is door­gereden naar huis. Toen haar man de volgende avond (zondagavond, nvdr.) haar wagen eens goed bekeek, realiseerde ze zich dat zij misschien toch niet de stoeprand had geraakt, maar wel die vrouw. In overleg met haar familie heeft ze zich aangegeven.”

Pas 24 uur later

De wagen van Priscilla V. – een jonge moeder van twee kinderen van vier en twee jaar oud – was bij het ongeval beschadigd geraakt en liep een lekke band op. Toch is de vrouw nog helemaal naar huis gereden, zonder op de plaats van het ongeval de schade te bekijken. Daardoor had ze het aangereden slachtoffer ook niet op de grond zien liggen en kon ze zich niet over haar ontfermen, zegt ze.

Het is opmerkelijk dat het ongeveer 24 uur heeft geduurd vooraleer de vrouw naar de politie stapte. Tenslotte zorgde het vlucht­misdrijf zondag in De Panne en daarbuiten voor veel beroering. Het Veurnse parket deed zelfs een uitdrukkelijke oproep tot de bestuurder om zich te melden. Nog opmerkelijker: op sociale media was het zondag al vrij snel duidelijk wie het slachtoffer van het dramatische ongeval was. Daarbij komt dat Samira Chebbah en Priscilla V. goede kennissen zijn. De twee kennen elkaar uit het horecaleven in De Panne en zijn bevriend via sociale media. Meer nog: slechts een paar uur vóór het ongeval zijn ze samen gesignaleerd in een café in De Panne. Ze hebben nog met elkaar staan praten, en beleefden een leuke tijd.

De onderzoeksrechter besliste gisteren om Priscilla V. minstens tot vrijdag in de gevangenis op te sluiten. “Dat mijn cliënte en het slacht­offer elkaar kenden, maakt de zaak extra zwaar”, zegt advocaat Versyp. “Mijn cliënte had veel sympathie voor die dame. Ze was een graag geziene en zeer gerespecteerde vrouw. Mijn cliënte heeft aan de politie spontaan toe­gegeven dat zij die nacht gedronken had. Maar het is niet zo dat zij lazarus was.”

“Twijfel over doodsoorzaak”

Volgens de advocaat moet het onderzoek meer klaarheid scheppen. “Een aantal grijze zones doet toch twijfelen of mijn cliënte wel de dood van die vrouw veroorzaakt heeft. Er is namelijk een ooggetuige die zegt dat het slachtoffer met haar bromfiets zwaar ten val is gekomen. Die persoon heeft een luid lawaai gehoord en zag toen vanuit het raam dat de vrouw daarna minutenlang onbeweeglijk op de grond lag. Ze zou ook geen helm gedragen hebben. We weten nog niet of zij mogelijk al overleden was vooraleer mijn cliënte daar passeerde.”

De familie van Samira Chebbah had maar één wens: dat de aanrijder zich na het vluchtmisdrijf snel zou aangeven. “Ik ben vooral op­gelucht dat dit gebeurd is”, zegt Frederic Leclercq (50), die negentien jaar met Samira getrouwd was.

De raadkamer beslist vrijdag of Priscilla V. nog langer in de gevangenis moet blijven.