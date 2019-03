Heilig was Pius XII zeker niet. Voor altijd de “oorlogspaus” met twee gezichten: redde hij joden van de holocaust of stemde hij stilzwijgend toe?

Er wordt al bijna zestig jaar op ­gewacht en toch komt de beslissing als een verrassing. Paus Franciscus maakte gisteren bekend dat alle geheime archieven over Pius XII zullen worden vrijgegeven. Het moet de controverse over de “oorlogspaus” eindelijk uitklaren. Volgens de ene redde hij duizenden joden, volgens anderen was zijn stilzwijgen dodelijk.