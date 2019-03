Dries Mertens heeft moeite met nieuwe speelstijl Napoli: “Ik ben Crouch niet”

Napoli morst in 2019 met punten – het boekte een 12 op 21 in de Serie A – en voor Dries Mertens is het extra balen. De 31-jarige Rode Duivel scoorde dit jaar nog niet – zijn laatste goal dateert van 29 december – en voelt zich niet zo lekker in de huidige speelstijl.

Onder Maurizio Sarri, die een 4-3-3 met lopende middenvelder hanteerde, liep het vlot voor hem, maar in de 4-4-2 van Carlo Ancelotti een stuk minder. Na de nederlaag tegen Juventus – hij viel in aan de rust – gaf hij dat ook aan tegenover Eleven en Italiaanse media. “We spelen onder Ancelotti een ander soort voetbal”, zei hij. “We droppen nu veel hoge ballen in de box en ik (1,69 meter) ben niet bepaald Peter Crouch (2,01 meter). Maar ik doe mijn best en hoop het verschil te maken.”

Mertens werd nog gevraagd waarom hij bij een 1-2-achterstand de penalty niet nam, zoals vroeger. Insigne miste. “Ik wilde wel, maar de trainer heeft de regels veranderd. Dat moet je accepteren.”

Het belooft weinig goeds voor zijn toekomst. Mertens is in 2020 einde contract en als Ancelotti blijft, is de kans groot dat Napoli hem in de zomer liever verkoopt. Voor de Belg op zich geen probleem, dan kan hij zich na zes mooie jaren op een nieuw avontuur storten.