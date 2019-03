CLUBNIEUWS. Goed nieuws uit ziekenboeg voor Anderlecht, Standard en Zulte Waregem, Genk pas achtste in 2019

Goed nieuws uit de ziekenboeg voor Anderlecht, Standard en Zulte Waregem, bij Cercle Brugge onderging Kylian Hazard dan weer een scan. Op de ranglijst van dit jaar staat Genk pas achtste. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Daar is Makarenko weer

Goed nieuws voor Anderlecht: Yevhen Makarenko heeft de veldtraining hervat. De Oekraiense middenvelder was al sinds december out met een zware achillespeesblessure en is binnen afzienbare tijd weer beschikbaar. Alexis Saelemaekers, in Lokeren niet beschikbaar door ziekte, ontbrak wel nog steeds.(fbu)

STANDARD. Sa scoort bij comeback met beloften

Na twee maanden kuitproblemen heeft Orlando Sa gisteren eindelijk weer wedstrijdminuten gemaakt, zij het bij de beloften. De dertigjarige spits scoorde op aangegeven van Miangue de 3-0 tegen Anderlecht. Bij de rust kwam Ouamri de Portugees aflossen. Ook Halilovic, Bastien, Halilovic en Djenepo kregen minuten. Standard won de mini-Clasico met 3-0. Balikwisha en Djenepo zorgden voor de andere goals. (bfa)

ZULTE WAREGEM. Heylen speelt 65 minuten bij beloften

Michaël Heylen stond gisteren weer op een voetbalveld. De centrale verdediger vierde zijn rentree bij de beloften nadat hij in december uitviel met een vervelende blessure aan de rug. Heylen werkte zoals voorzien 65 minuten af en ondervond geen hinder. Hij zette een degelijke prestatie neer. De beloften verloren hun partij tegen Moeskroen met 0-1. Het was een zwakke partij. Voor het overige kwamen van de A-kern Chris Bedia, Mathieu De Smet en Urho Nissilä in actie. (jcs)

RC GENK. Pas achtste in 2019

Bij het ingaan van de winterstop was Genk de fiere leider met 48 punten. Als het die lijn had doorgetrokken, dan had het tussen Nieuwjaar en de dag van vandaag 16 punten bijgeschreven en stond het een straatlengte voor. Helaas, er kwamen slechts elf punten bij op de teller. Op de ranglijst van dit jaar staat Genk pas achtste. Een tussenstand die je moet relativeren omdat de verschillen in 2019 erg klein zijn. STVV, dat voorlopig op rang twee staat achter het ongenaakbare Moeskroen, heeft nauwelijks twee punten meer gepakt dan de aartsrivaal. Maar toch. Het doelsaldo spreekt zeker tot de verbeelding. Eind december had Genk 49 goals gemaakt en amper 19 geslikt. Sindsdien zijn er in zeven matchen tien stuks bijgekomen en werden negen doelpunten geïncasseerd. Een serieus verval. (rco)

CERCLE BRUGGE. Hazard onder de scanner

Kylian Hazard onderging gisteren nog een scan. Vandaag moet er meer duidelijkheid zijn over zijn blessure. Gisteren werd de miniderby tegen Club gespeeld. Van de A-kern namen de weer herstelde Nabil Alioui en de Braziliaan Vitinho deel aan de match. Vandaag herneemt men de training. (kv)

AA GENT. Jalloh schenkt beloften zege tegen Antwerp

Enkele dagen na de smadelijke 1-6-thuisnederlaag tegen Club Brugge kregen de Gentse beloften op bezoek bij Antwerp een eerste kans op eerherstel. Coach Manu Ferrera kreeg met Coosemans, Plastun, Smith, Bezus, Limbombe en Kvilitaia weer enkele spelers van de Gentse A-kern ter beschikking voor deze pittige opdracht. Bij de rust stond het op de Bosuil nog 0-0, maar invaller Jalloh scoorde na de pauze al snel en die treffer bleek voldoende voor een tweede Gentse zege in deze Play-off 1.(ssg)

LOKEREN. Contract Ticinovic in onderling overleg ontbonden

Sporting Lokeren laat er geen gras over groeien. Daags na de officiële degradatie is de grote schoonmaak op Daknam begonnen. Zo werd het contract van Mario Ticinovic (27) in onderling overleg ontbonden. De Kroatische flankverdediger kwam in 2015 over van het Deense Nordsjaelland. Vorig seizoen werd hij een half jaartje uitgeleend aan Hadjuk Split. Maar sinds de komst van trainer Glen De Boeck behoorde Ticinovic niet meer tot de A-kern. Dit seizoen kwam hij maar 228 minuten in actie. (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Debaty wordt papa

Heugelijk nieuws vanop de Freethiel. Reservedoelman Kevin Debaty (foto) werd gisteren papa van een dochter Olivia. De manschappen van trainer Adnan Custovic genoten gisteren van hun wekelijks dagje vrijaf. Vanaf vandaag start de voorbereiding op de voorlaatste match van de reguliere competitie, thuis tegen Zulte Waregem. (whb)