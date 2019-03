Premier Michel “steunt” voorstellen Macron voor nieuw Europa

Premier Charles Michel (MR) “steunt” de voorstellen die de Franse president Emmanuel Macron maandagavond lanceerde in een essay, dat gepubliceerd wordt in verschillende Europese kranten. Macron wil met de voorstellen een nieuw begin voor Europa bewerkstelligen.

“De voorstellen komen overeen met mijn eigen overtuigingen op verschillende cruciale punten. Vooral als Emmanuel Macron pleit voor een Europa dat vrijheid en democratie beschermt”, zegt Michel, die het belang benadrukt om te strijden voor betrouwbare informatie, en tegen iedere vorm van desinformatie in de EU.

Macron wil een ware Europese “sociale bescherming” uitbouwen. Ook dat kan rekenen op goedkeuring van Michel, die zelf onlangs pleitte voor een Europees minimumloon. Daarnaast schaart Michel zich achter het idee om een “Europese veiligheidsraad” op te richten, “waarbij het Verenigde Koninkrijk betrokken is”. Die moet “collectieve beslissingen” van de Europese Unie over defensie voorbereiden.

De liberaal staat bovendien achter verschillende economische voorstellen. “Je moet werk maken van eerlijke en rechtvaardige concurrentie, maar tegelijkertijd waken over onze strategische investeringen. Het is belangrijk om onze Europese belangen te verdedigen. We zijn voor wederkerigheid in handel, maar we moeten niet naïef zijn”, zei Michel.

Michel wil verder een Europese ‘green deal’, op een moment dat “het probleem van de energietransitie aangepakt moet worden”. Het voorstel om een “Europese conferentie” op te richten, waarbij burgerpanels betrokken worden, krijgt eveneens de steun van Michel. “De Europese burgers moeten absoluut dat debat voeren. De Europese Unie is iets meer dan zestig jaar oud, we moeten dat nieuwe elan teweegbrengen.”

“We staan voor een moment van waarheid met de Europese verkiezingen. De burgers moeten zich uitspreken. Willen ze een verdeeld Europa, of een Europa dat een hoge borst opzet om hen te beschermen met een ambitieus en realistisch project?”, besluit Michel.

“Europa nog nooit in groter gevaar geweest”

“Sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa nooit zo belangrijk geweest als nu. En toch is Europa nog nooit in groter gevaar geweest”, schrijft Macron in zijn bijdrage, waarin hij een actieplan schetst om de Europese Unie diepgaand te hervormen. Vrijheid, bescherming en vooruitgang moeten het leidmotief zijn. Tegen eind 2019 wil hij een “Europese Conferentie” in het leven roepen om concrete voorstellen uit te werken, die een antwoord bieden op “de valstrikken van het nationalisme” en die andere dreiging, “de status quo”.

Macron ambieert onder meer verstrekkende voorstellen op het vlak van defensie en economisch beleid. Zo slaat hij de bladzijde van de door Brussel geblokkeerde fusie tussen Alstom en Siemens om met een pleidooi voor een hervorming van de Europese concurrentieregels. Zo wil hij Europese bedrijven een voorkeur geven bij openbare aanbestedingen.

Bedrijven die de Europese strategische belangen of fundamentele waarden met voeten treden, moeten volgens de Franse president bestraft worden, of helemaal geweerd uit Europa. Hij citeert onder meer respect voor milieunormen, gegevensbescherming en een billijke belastingsbijdrage als criteria.

Ondanks de Brexit blijft Macron ook oog houden voor Groot-Brittannië. Het staatshoofd wil de Britten associëren bij een “Europese veiligheidsraad” om “collectieve beslissingen” van de Europese Unie op het vlak van defensie voor te bereiden. Daarnaast breekt hij een lans voor een verhoging van de defensieuitgaven en een wederzijdse bijstandsclausule die in de praktijk aangewend kan worden.

Ook de Schengenzone zonder binnengrenzen passeert de revue. Macron ambieert op dat vlak onder meer “een gemeenschappelijke grenspolitie”, “een Europees asielbureau” en “een Europese solidariteit waaraan elk land bijdraagt”.