Europese Commissie: “België dreigt klimaatdoelstellingen in 2020 en 2030 te missen”

Zonder nieuwe maatregelen zal België zijn klimaatdoelstellingen in 2020 en 2030 missen. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie, waarover Le Soir dinsdag bericht. “Er zijn bijkomende inspanningen nodig op het vlak van verlaging van de uitstoot, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie”, schrijft de Commissie.

Volgens het rapport dreigt ons land zijn doelstellingen in 2020 en 2030 te missen voor de uitstoot van broeikasgassen in de niet-industriële sectoren, zoals transport, huisvesting, de landbouw en de tertiaire sector. In 2020 zouden ze met 12 procent zijn gedaald ten opzichte van 2005, in plaats van 15 procent. In 2030 moet België een daling met 35 procent noteren, maar komen we voorlopig uit op 14 procent.

De Europese Commissie stipt ook de situatie van de bedrijven aan. Het aandeel grote ondernemingen dat een energie-audit liet uitvoeren, ligt in België aanzienlijk lager dan het Europese gemiddelde: 58 tegen 67 procent. België moet het tempo van zijn uitstootverlaging opschroeven - vier tot zes maal hoger - om tegen 2050 tot een koolstofarme samenleving te komen. En dus nieuwe maatregelen invoeren.