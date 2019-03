Belgische vrouw moet met helikopter worden gered na val tijdens wandeling op La Palma

Een Belgische vrouw van 42 is maandagnamiddag gewond geraakt tijdens een wandeling op La Palma, een van de Canarische Eilanden. De vrouw was gevallen in Tijarafe en moest met een helikopter worden gered.

De hulpdiensten kregen maandag rond 13 uur een melding binnen van een wandelaar die dringend nood had aan medische assistentie. Er werd een helikopter ingezet om het slachtoffer, een Belgische vrouw van 42, op te pikken en naar het ziekenhuis te brengen. Daar bleek dat ze een hersenletsel had opgelopen door de val. Hoe erg ze er precies aan toe is, is nog niet duidelijk.

Waarom de vrouw precies gevallen is en haar identiteit zijn voorlopig ook nog niet bekend.