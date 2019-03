Stressvrij thuis en (dus ook) in je job

Je lekker voelen in je job, heeft niet enkel te maken met de tijd die je doorbrengt op de werkvloer. Wat ook telt, is hoe je buiten je job in het leven staat. Slaap je genoeg? Eet je gezond? Hoe veerkrachtig ben je? In een tijd waarin de grens tussen privé- en werktijd vervaagt, kan ook je werkgever daarbij helpen. Het Gentse bureau Wellways zet er onder meer kunstmatige intelligentie én stresstheater voor in.

Het Gentse Wellways (vroeger PartenaVit) is een bureau voor wellbeing op het werk dat begin vorig jaar werd opgericht. De tijd is er rijp voor: volgens de Deense geluksgoeroe Alexander Kjerulf, de auteur van Happy Hour Is 9 To 5: How to Love Your Job, Love Your Life, and Kick Butt at Work is het belang van geluk op het werk nooit groter geweest. “We willen fysiek welzijn op de werkvloer stimuleren, maar ook psychosociaal welzijn én een gezonde bedrijfscultuur. Dat trio is belangrijker dan ooit”, zegt directeur Dimitri Vermeylen.”

Je goed voelen = hard werken

“Welzijnsacties op de werkvloer worden vaak gelanceerd zonder gerichte behoeftenanalyse”, zegt Dimitri Vermeylen. Met de beste bedoelingen worden er allerlei initiatieven gelanceerd die zich vaak tot psychosociaal welzijn beperken: meer bepaald tot de preventie van burn-out. Dat moéten werkgevers ook volgens de wet. Maar wat als je door stress met lage rugpijn thuiskomt - een fysieke klacht die ook burn-out kan aankondigen?

“Het fysieke (in de praktijk vooral het ergonomische zoals je zithouding, manier van tillen, schermgebruik) en het mentale kun je niet loskoppelen. Bovendien draagt de bedrijfscultuur net zo goed als fysiek en mentaal welzijn bij tot je goed voelen in je vel. We inspireren werkgevers dus om allround manieren te vinden om medewerkers happy te maken. Daar willen we hun thuissituatie én de maatschappij bij betrekken. Welzijn gaat iedereen aan. Daarom ook onze behoeftenanalyse van waaruit we acties opzetten voor de groep, maar ook individueel. Maatwerk is nodig, ieder individu is anders.”

Familiegevoel helpt

Maar hoe bepaal je de graad van ‘welzijn’ bij medewerkers? Bart Criel is preventieadviseur bij de van oorsprong Gentse Europabank. “Buiten arbeidsongevallen en ziekteverzuim is dat inderdaad niet zo makkelijk. Persoonlijk contact met alle medewerkers maakt het verschil. Niet makkelijk met 50 kantoren over heel België, maar Europabank heeft een bedrijfscultuur met een heel familiaal gevoel. Een goede basis voor gelukkigere medewerkers. Uit ons kmo-gevoel halen bijvoorbeeld ook onze vijftigplussers veel energie.”

Belangrijk is dat ook onderwerpen buiten het werk aandacht krijgen. Welzijn heeft ook betrekking op teveel gamen, ongezond eten, te weinig bewegen … vanop de werkvloer kan je daar impact op hebben. “Overtuig je een team en een organisatie van welzijn, dan heeft dat impact op het privéleven van alle medewerkers. Mensen sleutels aanreiken tot gezond leven is belangrijk. Niet alleen als werknemer, maar als mens.”

