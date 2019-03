Manager Gareth Bale schuwt harde woorden voor fans Real Madrid niet: “Ze zouden zijn voeten moeten kussen”

Het is al beter gegaan met Gareth Bale. De Welshman verhuisde in 2013 voor een (toenmalig) recordbedrag van 100 miljoen euro naar Real Madrid, maar groeide er nooit uit tot een chouchou van de fans, tot woede van zijn manager: “De manier waarop ze hem behandelden is niets minder dan een schande. Ze zouden zijn voeten moeten kussen.”

Het was dé recordtransfer van 2013: Gareth Bale verruilde toen Tottenham voor Real Madrid. Hij maakte er jaren deel uit van het gevreesde BBC-aanvalstrio (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) en won er onder meer een Spaanse titel, beker en vier keer de Champions League. In 222 wedstrijden kwam hij tot 101 treffers én 68 assists.

Toch groeide Bale nooit uit tot een publiekslieveling. Hij krijgt na een aantal mindere prestaties zelfs bakken kritiek, ook van de lokale media, en dat tot grote woede van manager Jonathan Barnett. “Nog jaren zullen ze over zijn goals praten. Ze moesten zich schamen, hij verdient bakken respect. De manier waarop ze hem behandelden is niets minder dan een schande. Hij heeft in zes jaar Spanje alles gewonnen. Hij is een van de beste spelers ter wereld. Ze zouden zijn voeten moeten kussen.”