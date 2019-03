Landry dimata sukkelt al weken met een kraakbeenprobleem aan zijn knie. De Anderlecht-spits bezocht verschillende specialisten en verkoos eerst een operatie om de blessure te verhelpen, maar de spits is nu van mening veranderd. Hij probeert fit te raken door te rusten en een aangepast trainingschema te volgen.

De beslissing van de jonge aanvaller is ook goed nieuws voor Anderlecht, dat hoopt dat Dimata speelklaar raakt voor de play-offs. Het heeft nu immers geen alternatief voor Ivan Santini. Ook nationaal beloften-coach Johan Walem is opgelucht, want Dimata is zijn eerste spits voor het EK U21 in juni. Bij een operatie zou de aanvaller weken out geweest zijn.

