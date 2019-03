Waarom de Cookeilanden van naam willen veranderen

De Cookeilanden, een archipel in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan, denkt aan een naamsverandering. De inwoners willen af van de “koloniale” verwijzing en gaan voor een naam die “de Polynesische cultuur weerspiegelt”. Er worden al een 60-tal suggesties bekeken.

De Cookeilanden omvatten vijftien eilanden in de Stille Oceaan, vormen een vrije associatie met Nieuw-Zeeland en er wonen ongeveer 17.500 mensen. Hoewel ze mogelijk al veel langer bevolkt worden, dateren de eerste bewijzen van bewoning uit de zesde eeuw. Het ging dan om Polynesiërs, die vanuit het nabijgelegen Tahiti migreerden.

De eerste schriftelijke overdragingen van de eilanden komen dan weer van de Spanjaarden, die in de late zestiende eeuw een paar keer aanmeerden. De huidige naam van de archipel komt echter van de Engelse kapitein James Cook (1728-1779) die in de jaren 1770 de eilanden meermaals aandeed. Hij noemde ze echter “Hervey Islands”. Het waren de Russen die de archipel begin negentiende eeuw omdoopten tot Cookeilanden.

De bewoners willen nu echter af van die “koloniale” naam. Dat het hen menens is, blijkt uit het “naamsveranderingcomité” dat in januari werd opgericht en steeds meer steun vergaart vanuit de overheid. Op dit moment bekijkt het comité een zestigtal suggesties. De naam die als winnaar uit de bus komt (de deadline is april), zal dan aan de bevolking worden voorgelegd aan de hand van een referendum. “We gaan voor een naam die makkelijk uit te spreken is, maar ook een duidelijke verwijzing bevat naar de Polynesische geschiedenis en cultuur”, aldus comitévoorzitter Danny Mataroa. “De naam moet onze inwoners verenigen, trots maken.”

De vlag van de Cookeilanden. Foto: shutterstock

De lijst met suggesties is voorlopig geheim, al wordt Avaika Nui - een lokale term voor de eilanden - wel vaak geopperd als mogelijke vervanger. De archipel kan ook kiezen voor een dubbele benaming, net zoals Nieuw-Zeeland doet (Nieuw-Zeeland is Aotearoa in de taal van de inheemse Maori’s).

Het is niet de eerste keer dat de Cookeilanden aan een naamsverandering denken. Eenzelfde idee werd in de jaren negentig van vorige eeuw al eens verworpen. Nu is Mataroa er echter van overtuigd dat er meer “engagement” voor is.