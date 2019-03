Geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij brand in Laarne

Kalken -

Bij de brand in het leegstaande gebouw van het failliete textielbedrijf Microfibres in Laarne zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat meldt het gemeentebestuur van Laarne. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het gemeentelijke rampenplan, dat uit voorzorg werd afgekondigd omdat er een hoeveelheid ammoniak in het gebouw aanwezig zou zijn, is niet meer van kracht.