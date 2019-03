Driespoort heeft geen enkele vergunning meer: aannemer en architect veroordeeld

Deinze - In de zaak rond Driespoort Shopping Deinze zijn dinsdagochtend de aannemer en architect veroordeeld voor enkele bouwmisdrijven. “Er werd wetens en willens doorgewerkt, ook al was er geen vergunning”, aldus de rechter. De boetes lopen op tot 60.000 euro. Intussen blijft Driespoort open zonder enige vergunning.

“De aannemer en de architect kunnen zich niet verschuilen achter zogezegde onwetendheid”, klonk het bij de rechter. “Zij moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen en erover waken dat de door hun uitgevoerde werken in regel zijn met de wet.” Dat ze wisten dat ze wettelijk niet in orde waren, blijkt zelfs uit mails die de aannemer naar de bouwheer stuurde. “Alle boetes en eventuele kosten zullen doorgerekend worden”, liet de aannemer verstaan. Hij leefde dus in opdracht de wet niet na, en ging ermee akkoord volgens de rechter.

De aannemer die het complex neerpootte, De Kortrijkse Toren NV, werd dinsdag veroordeeld tot een boete van 60.000 euro. Zaakvoerder en bouwheer Hendrik D. kreeg een boete van 30.000 euro. Het architectenbureau, een onderaannemer en de respectievelijke zaakvoerders ervan kregen elk een boete van 12.000 euro opgelegd.

Afbraak of niet?

“De bouwmisdrijven werden wetens en willens gepleegd”, aldus de rechter. “Jullie waren ervan op de hoogte dat er geen vergunning was, maar voerden de werken toch uit. Ze wilden hun project zo snel als mogelijk realiseren zonder rekening te houden met de omwonenden. Men ging ervanuit dat hun inbreuken later wel zouden worden geregulariseerd.”

Het juridisch steekspel rond Driespoort duurt intussen al zes jaar, het shoppingcenter zelf viert volgende maand haar vierde verjaardag. Toch is een eventueel bevel tot afbraak nog hangende, want de beslissing daaromtrent is uitgesteld tot de zomer. “Bij het plaatsbezoek in december 2018 werd ons medegedeeld dat er een nieuwe vergunningsaanvraag is ingediend”, aldus Van den Berghe. “We zullen zien wat dat oplevert.”

Geen enkele vergunning

Wat vaststaat is dat het hele complex Driespoort momenteel open is zonder enige vergunning. Begin februari 2019 besliste de Raad voor Vergunningsbetwisting alle vergunningen te vernietigen. Geen enkele van de eerder toegekende vergunningen bestaat nog of wordt geacht ooit te hebben bestaan. Het volledige complex staat er momenteel dus niet alleen onwetting, ook de uitbating ervan is volledig onwettig.

“Dit is ongezien”, zegt Stijn Van Hulle, de advocaat van een buurvrouw die klacht indiende tegen het project. “Als er morgen brand uitbreekt in het shoppingcenter, is de Stad de enige aansprakelijke. Heel dat complex wordt uitgebaat op haar grondgebied, maar juridisch gezien mocht dat complex er nooit zijn gebouwd en in een uitbating, verhuring of tewerkstelling compleet ongeldig." Juridisch gezien zijn de gebouwen en werknemers van de Driespoort dus niet meer verzekerd en mag er zelfs niet verhuurd of gewerkt worden op de site.