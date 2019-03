Mehdi Nemmouche grijpt laatste kans dan toch om te praten op proces over aanslag Joods Museum: “Ik ben in de val gelokt”

De twee hoofdverdachten Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer hebben dinsdagvoormiddag kort het woord genomen op het proces over de aanslag op het Joods Museum in 2014. “Ik ben in de val gelokt”, aldus Nemmouche nadat hij het hele proces lang gezwegen had. “Ik zou alles veranderen, als dat kon.” Bendrer bleef zijn onschuld uitschreeuwen. “Ik weet niet hoe ik hier terechtgekomen ben.”

Na twee maanden is het slotakkoord van het proces ingezet. In het begin kondigde Nemmouche steeds weer aan later of aan het einde van het proces te zullen praten. Maandag was zijn laatste kans en die heeft hij ook aangegrepen. “Ik ben in de val gelokt”, richtte hij zich tegen de jury. “Mijn advocaat heeft jullie uitgelegd waarom ik ervoor gekozen heb om te zwijgen. Ik zou alles veranderen, als dat kon. Ik dank u voor uw aandacht gedurende deze twee maanden.”

Ook de andere verdachte, Nacer Bendrer, kwam kort aan het woord. “Ik weet niet wat ik hier kom doen. Ik werd opgebeld en heb geantwoord, heb iemand ontmoet en ermee gepraat, maar verder heb ik met deze zaak niets te maken”, verklaarde hij. Bendrer verwijst daarmee naar Nemmouche, die de wapens die gebruikt werden bij de aanslag op het Joods Museum bij Bendrer gehaald zou hebben. Dat ontkent die laatste. “Hij heeft me een wapen gevraagd, maar ik heb het hem niet geleverd.”

Foto: BELGA

“Niet blank als sneeuw”

De man uit Marseille erkende een strafblad te hebben. “Ik weet dat ik niet blank als sneeuw ben, ik heb stommiteiten begaan in mijn leven en zal ervoor moeten boeten, maar hier heb ik niets mee te maken.” Volgens Bendrer had hij in het dossier en op het proces de waarheid verteld: “Toen ik die slachtoffers zag, was ik diep geraakt. Ik heb mijn deel gezegd, ik heb de waarheid gezegd.”

“Jullie zijn eenvoudige mensen, zoals ik”

Hij zei schrik te hebben om voor de jury te staan, “omdat ze me misschien niet begrepen hebben. Jullie zijn eenvoudige mensen, zoals ik. Jullie hebben mijn leven in jullie handen. Bedankt om naar me te luisteren.”

De beschuldigde zei verder nog dat er nood is aan humanisme. “Mijn advocaten hebben dat humanisme getoond. Het heeft me geraakt om die twee personen voor u bezig te zien. Ik heb een leven dat op me wacht, een vrouw die op me wacht.”

Hij had ook een woord over voor de families van de slachtoffers. “We zijn hier niet in het theater, er zijn families die hun naasten verloren hebben. Zij wachten op de waarheid over hun naasten, en ik vind het bewonderenswaardig dat de advocaten van een vereniging van slachtoffers van terrorisme hier de belangen komen verdedigen van mensen die ze niet kennen.”

De jury krijgt ook nog uitleg over de 56 schuldvragen die hen gesteld worden. Als iedereen uitgepraat is, gaan de juryleden in beraad. Het federaal parket verwacht pas donderdag een beslissing. Als minstens een van de twee beschuldigden schuldig wordt verklaard, zal de jury vrijdag over de strafmaat beslissen.