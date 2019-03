“De geheime oorlog van het WWF”: folteren, verkrachten en doden… in de naam van de strijd tegen stropers

Het WWF financiert onder andere parkwachters in het Chitwan-park in Nepal, één van de locaties waar de mensenrechten met voeten getreden zouden worden. Foto: AFP

Natuurbeschermingsorganisatie WWF wordt er in een spraakmakend onderzoek van de Amerikaanse nieuwssite BuzzFeed van beschuldigd de mensenrechten als een lachertje te beschouwen in de strijd tegen stroperij. Zo zou de organisatie financiële en materiële steun verlenen aan lokale milities die de plaatselijke bevolking in verschillende nationale parken in zes Afrikaanse en Aziatische landen terroriseren, verkrachten en doden.

Nieuwssite BuzzFeed voerde een jaar lang onderzoek, op basis van meer dan 100 interviews en duizenden pagina’s aan documenten waaronder vertrouwelijke memo’s, interne budgetten en e-mails over wapenaankopen. Het World Wildlife Fund (WWF) wordt er in het artikel van beschuldigd betaald te hebben voor de lonen, training en voorraden (bijvoorbeeld in de vorm van messen, nachtkijkers en oproeruitrusting) van paramilitaire groeperingen, en voor aanvallen op dorpen.

Dat beleid is het gevolg van het toenemende opbod tussen de ‘strijdende’ partijen: gezien het hoogst lucratieve karakter van de stroperij zijn de stropers bereid tot het grootste geweld, waardoor ook de dierenrechtenactivisten zich in toenemende mate tot de tanden bewapenen. Een fenomeen waarvan de lokale bevolking het slachtoffer dreigt te worden.

Foltering, verkrachting en moord

Zo zouden dorpelingen in een park in Nepal afgeranseld zijn met riemen, machetes en bamboestokken door antistroperij-eenheden, gesteund door en met medeweten van het WWF. In India was er in 2012 dan weer een poging tot verkrachting door een bewaker die een vrouw betrapt had op het illegaal oogsten van gras, en in Kameroen zou een elfjarige jongen gefolterd zijn.

BuzzFeed besteedt ook veel aandacht aan de dood van Shikharam Chaudhary, die overleed na foltering. Een parkwachter die betrokken was bij de dood van die Nepalees gaf later toe dat wie verdacht wordt van stroperij routineus geslagen of gewaterboard werd, of chilipoeder in zijn ogen gestrooid kreeg. “Dat is geen foltering, maar een ondervragingstechniek”, klonk het. “Dat zijn de dingen die wij moeten doen om de neushoorn te redden.”

Mislukte wapendeal

Volgens het artikel opereerde het WWF ook als een “wereldwijde spin in het web”, die netwerken van plaatselijke informanten financierde en organiseerde, om op die manier de plaatselijke autoriteiten in de juiste richting te kunnen sturen. Een beschuldiging die het WWF al langer ten zeerste ontkent.

Het WWF zou zich in 2009 bovendien ook hebben laten betrekken bij een mislukte wapendeal in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waarbij het aanvalswapens wilde kopen van een militie die erom bekendstaat graag trots met de afgehakte hoofden van criminelen door de straten te paraderen.

Imagoschade

De organisatie probeert de imagoschade alvast te beperken door een onderzoek te bestellen bij de Britse advocatenfirma Kingsley Napley. “In het hart van ons werk liggen de plaatsen en de mensen die er wonen. Respect voor mensenrechten is centraal in onze missie”, aldus een woordvoerder van het WWF. “We nemen elke beschuldiging serieus, en bestelden daarom een onafhankelijk onderzoek naar de incidenten beschreven in dit verhaal.”