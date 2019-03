Winnaar van lottojackpot van 1,5 miljard dollar meldt zich net voor verstrijken deadline

Vier maanden nadat bekend raakte dat er één winnend loterijticket van 1,5 miljard Amerikaanse dollar (1,3 miljard euro) in de trekking zat, heeft de winnaar zich gemeld. Zo meldt het lokale wedkantoor in de Amerikaanse staat South Carolina.

Niemand kwam naar voren toen de loting in oktober uitwees dat één iemand een recordbedrag van 1,5 miljard dollar had opgestreken. Tot nu, want na maanden wachten en speculatie heeft de winnaar zich bij het lokale wedkantoor gemeld. Net voor het verstrijken van de deadline.

De winnaar is een inwoner van South Carolina maar wenst anoniem te blijven, dat is toegestaan volgens een lokale wet.

De winnaar accepteerde een eenmalige betaling van 877.784.124 dollar (775 miljoen euro). De staat South Carolina krijgt daarbij 61 miljoen dollar inkomstenbelastingen.

Overigens liet de winnaar nog iemand voor hem een lotje kopen, alvorens zijn geld op te strijken.