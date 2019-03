Bijna driekwart van artsen weigert betaling met kaart

Bij één op de twee gezondheidsprofessionals (48 procent) in België kunnen patiënten hun consultaties niet met de bankkaart betalen. Bij huisartsen en specialisten stijgt dat cijfer zelfs tot 73 procent. Dat leert een enquête van onderzoeksbureau Ipsos, dat in opdracht van technologiebedrijf Mastercard bij 232 professionals (huisartsen, specialisten, tandartsen en dierenartsen) peilde naar de betaalmethodes in de medische sector.